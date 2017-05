Stetten am kalten Markt Schülerbus nach Sigmaringen soll eingestellt werden

Das Land bleibt bei seiner Linie. Vom Ende der Pfingstferien an müssen Schüler und Schülerinnen aus Stetten und Schwenningen wieder mit dem Zug zum Unterricht nach Sigmaringen fahren. Das ist das Ergebnis einer Gesprächsrunde, die gestern hinter verschlossenen Türen im Landratsamt Sigmaringen stattfand.

An der Entscheidung aus Stuttgart konnten auch die 311 Elternunterschriften nichts ändern, die Bettina Tegtmeyer, Schulbusbeauftragte des Hohenzollern-Gymnasiums, und Armin Dreher, Schulwegbeauftragter der Liebfrauenschule, dem Vertreter des Verkehrsministeriums überreichen. Tegtmeyer sagte im Anschluss an die Gesprächsrunde: "Ich hatte den Eindruck, es ging gar nicht mehr darum, gemeinsam eine gute Lösung zu finden, sondern darum, die Stuttgarter Entscheidung möglichst gut zu verkaufen."

Zum Hintergrund: Die Kinder, die von Stetten und Schwenningen aus die weiterführenden Schulen in Sigmaringen besuchen, werden nicht mit einem Schulbus von ihrem Heimatdorf in die Kreisstadt und zurück gebracht. Sie werden zunächst per Bus zum Bahnhof nach Storzingen gebracht und müssen dann in den Zug nach Sigmaringen umsteigen. In Sigmaringen selbst müssen sie noch mit den Stadtbussen zu ihren Schulen fahren. Im vergangenen Winter gab es massive Probleme. Nach dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember war ein Zusatzzug von Storzingen nach Albstadt gestrichen worden. Die Kinder vom Heuberg mussten den in der Regel schon vollbesetzten späteren Zug nach Sigmaringen nehmen. Das Hauptproblem aber war, dass dieser Zug chronisch verspätungsanfällig war. Die Schüler kamen deswegen mehrfach zu spät in Sigmaringen an, hatten keinen Stadtbus mehr in die Schulen zur Verfügung und kamen deutlich zu spät zum Unterricht. Zu allem Überfluss fiel der Zug einige Male total aus.

In dieser Notsituation setzte der Landkreis auf eigene Kosten einen Bus ein, der die Heuberg-Kinder vom Storzinger Bahnhof aus direkt zu den Schulen in die Kreisstadt brachte. Schon zu Beginn hatte Landrätin Stefanie Bürkle, so berichtet Bettina Tegtmeyer, erklärt, dass dieser Bus maximal bis zu den Sommerferien verkehren sollte. Schüler, Lehrer und Eltern wollten nun erreichen, dass der Bus als ständige Einrichtung erhalten bleibt. Deshalb auch die ihre Unterschriftenaktion.

Von offizieller Seite war gestern bis zum Spätnachmittag keine Stellungnahme zu bekommen. Das Landratsamt stellte zwar eine Pressemitteilung in Aussicht. Pressesprecherin Sabine Stark meinte allerdings, da die Presseerklärung mit verschiedenen Behörden abgestimmt werden müsse, könne es bis Mittwoch dauern, bis sie vorläge. Auch die anwesenden Bürgermeister Maik Lehn (Stetten a.k.M.) und Roswitha Beck (Schwenningen) und die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden gaben keine eigenen Stellungnahmen ab, sondern verwiesen auf die angekündigte offizielle Erklärung.

"Ich bin enttäuscht, weil der Elternwille und die Erwartungen der Kinder nicht berücksichtigt worden sind", fasst Armin Dreher seinen Eindruck zusammen. Als Grund für die Stuttgarter Entscheidung nimmt Dreher an, dass die neuen Zahlen der Bahn über gesteigerte Zugpünktlichkeit die Vertreter der Politik beruhigt hätten.

Hintergrund

Gründe für die Zugstreichung: Bereits im vergangenen Januar hatte Julia Pieper, die Pressesprecherin des Stuttgarter Verkehrsministeriums, Einsparzwänge als Grund für die Streichung des Entlastungszugs von Storzingen nach Sigmaringen genannt. Pro Jahr verursache der Schülerzug Kosten in Höhe von einer halben Million Euro, hatte sie erläutert. Betroffen sind in diesem Schuljahr 146 Mädchen und Jungen aus Stetten a.k.M. und Schwenningen. (hps)