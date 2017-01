Stetten am kalten Markt Schülerbeförderung per Zug nach Sigmaringen: Der lange Weg zur Schule

Aus Sicht des Verkehrsministeriums in Stuttgart soll sich am Status quo der Schülerbeförderung von Stetten nach Sigmaringen nichts Grundsätzliches ändern. Das geht aus einer Stellungnahme des Ministeriums auf eine Anfrage des SÜDKURIER hervor. Allerdings soll vom kommenden Sommer an die Platzkapazität im Zug nach Sigmaringen auf 136 Plätze erhöht werden.

Seit dem 11. Dezember, dem Zeitpunkt des Fahrplanwechsels, wächst unter Eltern und 146 Kindern und Jugendlichen der Unmut über die Qualität der Schülerbeförderung. Grund ist die Streichung eines morgendlichen Entlastungszugs von Storzingen nach Sigmaringen. Die Schüler aus Stetten müssen nun in den in der Regel ausgebuchten zweiten Zug einsteigen, der von Albstadt in die Hohenzollernstadt unterwegs ist. Dieser Zug ist nicht nur überfüllt, sondern bereits in der Vergangenheit immer wieder durch Unpünktlichkeit aufgefallen. Wie Bettina Tegtmayer, die Busbeauftragte des Sigmaringer Gymnasiums, bestätigte, fiel der Albstädter Zug zwischen dem Fahrplanwechsel und dem Beginn der Weihnachtsferien erneut zwei Mal durch deutliche Verspätungen auf. Schüler kamen dadurch zu spät zum Unterricht. Ärgerlich sei das besonders für die Schüler der oberen Klassenstufen. Sie müssten bereits jetzt abiturrelevante Klausuren schreiben, die in der ersten Stunde beginnen und sich über den Schultag hinziehen.

Julia Pieper, Pressesprecherin im Stuttgarter Verkehrsministerium, bestätigt, dass finanzielle Gründe für die Streichung des Entlastungszugs zwischen Storzingen und Sigmaringen ausschlaggebend waren. Es gehe pro Jahr um mindestens eine halbe Million Euro. So viel koste es nämlich, den Zusatzzug bereitzuhalten, nur um den Schülern vom Heuberg für die zehnminütige Fahrt in die Kreisstadt Sitzplätze anbieten zu können.

Verständnis formuliert die Ministeriumssprecherin allerdings in einem anderen Punkt: "Dass der beschriebene Zustand von Zugverspätungen und damit nicht mehr erreichbaren Busanschlüssen unbefriedigend ist, steht außer Frage." Daraus zieht das Ministerium aber andere Schlüsse als beispielsweise die Busbeauftragte des Sigmaringer Gymnasiums. Aus Sicht der Betroffenen wäre es am einfachsten, wieder wie früher einen Bus einzusetzen, der von Stetten und Schwenningen direkt nach Sigmaringen fährt und die Kinder und Jugendlichen direkt vor ihre Schulen bringt.

Die Stuttgarter dagegen setzen auf die Optimierung des bisherigen Systems. Pieper sagt: "Das Verkehrsministerium wird hinsichtlich des konkreten Falls noch einmal gesondert auf die DB zugehen und mit Nachdruck auf die Einhaltung des Fahrplans hinwirken, damit die Schulbusse in Sigmaringen erreicht werden können." Auch mit dem Landkreis, so kündigt Pieper an, werde das Ministerium Kontakt aufnehmen, um eine bessere Verzahnung von Zug und Bus zu erreichen. Zur Erhöhung der Platzkapazität erklärt Pieper: "Die 138 Sitzplätze in der zweiten Klasse stehen nach dem Umbau der Fahrzeuge VT 612 zur Verfügung. Dieser Umbau wird von der DB durchgeführt. Unseres Wissens soll dieser auf der Zollernbahn bis zum 1. Juni 2017 geschehen sein." Bisher, sagt Pieper, gibt es in dem Zug 130 Sitzplätze.

Der Blick aus Stuttgart richtet sich naturgemäß auf das ganze Land und den Versuch, mit den vorhandenen Budgetmitteln den Nahverkehr zwischen Mannheim und Konstanz zu optimieren. Die Pressesprecherin drückt das so aus: "Um weiterhin in ganz Baden-Württemberg auf Grundlage des Zielkonzepts 21 ein optimiertes Nahverkehrsangebot zu gewährleisten, ist es leider nicht möglich, im Schülerverkehr zu Spitzenzeiten dauerhaft auf Stehplätze für kurze Distanzen zu verzichten." Die Landkreise könnten es vor diesem Hintergrund nicht ermöglichen, im Busverkehr den Schülern ausschließlich Sitzplätze anzubieten.