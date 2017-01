Stetten am kalten Markt Schüler-Verkehr: Landratsamt sieht Stuttgart am Zug

Erster Landesbeamte leitet Gespräch über Probleme beim Schülerverkehr in die Kreissstadt nach der Streichung einer morgendlichen Zugverbindung

Stetten a.k.M./Sigmaringen (hps) Noch keinen Durchbruch brachte das als "Krisen-Gespräch" für diese Woche angekündigte Treffen über die Lösung des Problems mit dem gestrichenen Schülerzug zwischen Storzingen und Sigmaringen.

Das Gespräch wurde vom Ersten Landesbeamten Rolf Vögtle geleitet. Am Tisch saßen Vertreter der Schulen, der Eltern, der Kommunen, der Busunternehmen und die Mitarbeiter des Nahverkehrsunternehmens. Die Sprecherin des Sigmaringer Landratsamtes Sabine Stark sagt auf SÜDKURIER-Nachfrage zu dem Ergebnis des Treffens: "Es wurde vereinbart, dass das Landratsamt auf das Verkehrsministerium des Landes, das den betreffenden Zug gekündigt hat und damit Auslöser der aktuellen Problemlage ist, zugehen und darauf drängen wird, dass das Land eine Lösung sucht, die eine reibungslose Schülerbeförderung von Storzingen nach Sigmaringen garantiert."

Wie berichtet, hatte das Land zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember des vergangenen Jahres einen zusätzlichen Schülerzug von Storzingen nach Sigmaringen gestrichen. Die 146 Kinder und Jugendlichen aus Schwenningen und Stetten a.k.M., die zu Schulen nach Sigmaringen fahren, müssen infolge dieser Streichung seitdem den wenig später aus Albstadt kommenden Zug benutzen. Dieser Zug ist indes nicht nur bereits voll, sondern zeichnet sich auch durch Unpünktlichkeit aus. In den Wochen zwischen dem Fahrplanwechsel und dem jüngsten Gesprächstermin war der Zug bereits drei Mal zu spät in Sigmaringen eingetroffen. Die Schüler verpassten dadurch die Stadtbusse. Sie mussten den Schulweg zu Fuß bewältigen und kamen deshalb zu spät zum Unterrichtsbeginn in der ersten Stunde.

In einer ersten Stellungnahme des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des SÜDKURIER erklärten die Stuttgarter, das Ministerium werde auf die Bahn zugehen und "mit Nachdruck" die Einhaltung des Fahrplans verlangen. Außerdem sollten Gespräche mit dem Landratsamt geführt werden, mit dem Ziel, die Buszeiten besser auf den Zugfahrplan abzustimmen, hatte es in der Antwort aus dem Verkehrsministerium geheißen.