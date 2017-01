Stetten am kalten Markt Schüler-Beförderung: Kreisverwaltung stellt auf Bus um

Beim Thema Schülerbeförderung vom Heuberg nach Sigmaringen gibt es Bewegung. Nachdem der SÜDKURIER mehrfach über Probleme im beim Zugverkehr berichtet hatte, in Folge dessen Schüler vom Heuberg zu spät in den Unterricht in der Kreisstadt kamen, erreichte die Redaktion gestern Nachmittag eine Mitteilung aus dem Landratsamt Sigmaringen zum Thema.

Darin heißt es: "Nachdem die Schüler aus Stetten a.k.M. und Schwenningen zuletzt am Mittwoch, 18. Januar, durch ein technisches Problem an einer Weiche in Storzingen erneut nicht pünktlich in die Schule gekommen sind, hat das Landratsamt Sigmaringen sofort reagiert. Ab Montag, 23. Januar, werden die Schüler mit zwei Bussen des Kreisverkehrsbetriebs vom Bahnhof Storzingen nach Sigmaringen in die Schule gefahren." Landrätin Stefanie Bürkle wird in der Mitteilung zititert: "Die Entscheidung war zwingend erforderlich, um den Schülern für die Fahrt von Storzingen nach Sigmaringen wieder eine zuverlässige Fahrt zu garantieren." Und weiter: "Die Schüler dürfen nicht täglich mit der Angst, dass sie zu spät zum Unterricht kommen, das Haus verlassen oder gleich von den Eltern mit dem Auto in die Schule gebracht werden." Es sei zwar nicht Aufgabe des Landkreises, für einen zuverlässigen Verkehr auf der Bahn zu sorgen, wenn dies aber wie jüngst innerhalb von vier Wochen fünf Mal nicht funktioniere, müsse hierfür eine alternative und sichere Variante eingesetzt werden. Entsprechend habe der Kreis nun gehandelt. Die Kosten der beiden Niederflurbusse in Höhe von rund 45 000 Euro werde zunächst einmal der Landkreis tragen. Im Gespräch mit dem Land, das in nächster Zeit mit dem Ziel, eine dauerhafte Lösung zu finden, stattfinden soll, werde der Landkreis die Kosten beim Land und der DB geltend machen.

Schon zuvor war gestern eine Pressemitteilung des Ministeriums für Verkehr in Stuttgart eingegangen. Darin wies das Land ungerechtfertigte Kritik an der Schülerbeförderung im Kreis Sigmaringen zurück und verwies darauf, dass die Bahn pünktlicher werden muss und es einen runden Tisch geben soll."Für das Verkehrsministerium ist eine gute, sichere und pünktliche Schülerbeförderung ein wichtiges Ziel. Kinder und Jugendliche sollten stressfrei und verlässlich in die Schule kommen", heißt es in der Mitteilung. Zugleich stelle das Ministerium angesichts der aktuellen Berichterstattung klar, dass nicht die bestehende Schülerverbindung von Storzingen nach Sigmaringen gestrichen, sondern lediglich ein zusätzlicher zweiter Verstärkerzug abbestellt wurde, der bisher in kurzem Abstand vor dem regulären Zug von Albstadt aus verkehrte. Die Fahrgastzahlen hätten sich in den vergangenen Jahren so verändert, dass dieser Zusatzzug nicht mehr erforderlich ist. Alle Fahrgäste passten gut in den zweiten Zug, der Sigmaringen um 7.25 Uhr erreicht. "Dass es auf einer kurzen Strecke von zehn Minuten dabei auch Stehplätze gibt, ist im morgendlichen Schülerverkehr unvermeidbar und landesweit üblich. Dies gilt im Schienen- wie auch im Busverkehr", teilte das Ministerium am Freitag in Stuttgart mit.

Entscheidend sei, dass der Zugverkehr pünktlich ist. Das sei aber kein systematisches Problem. Vielmehr müsse die Bahn die Pünktlichkeit gewährleisten. Auch aus anderen Richtungen gebe es Zugverbindungen für die Schüler mit Ankunft um 7.25 Uhr am Sigmaringer Bahnhof, die problemlos funktionierten und unauffällig seien. Natürlich könne es bei einem Wintereinbruch mit einer eingefrorenen Weiche auch einmal zu einem Zugausfall kommen. Das dürfe aber nicht zum Maßstab gemacht werden, um die Funktionsfähigkeit der Verbindung insgesamt infrage zu stellen.

"Der Verstärkerzug ab Storzingen wurde abbestellt, weil die Schülerzahlen zurückgingen und die Kosten für den Zug zu hoch waren. Denn einen extra Zug vorzuhalten, der nur zehn Minuten am Tag benötigt wird – und das wäre hier der Fall – würde das Land gut eine halbe Million Euro jährlich kosten." Dieses Geld würde eingesetzt werden, um etwa 40 Schülern an 200 Schultagen einen Sitzplatz zu gewährleisten. Ausgehend von den sich daraus ergebenden 8000 Fahrten würde jede einzelne Fahrt eines Schülers 62,50 Euro kosten. Damit ließe sich rein rechnerisch problemlos eine Taxifahrt für jeden Schüler finanzieren. Aus diesem Grund wäre die Bestellung des zusätzlichen Zuges ein nicht zu vertretender Umgang mit Steuermitteln, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Land sei aber bereit, zu prüfen, ob die Fahrpläne so verändert werden können, dass mehr zeitliche Puffer entstehen, um so die Stabilität des Gesamtsystems zu erhöhen. Das Land bedauere allerdings, dass die Fahrpläne der Buszubringer und -abbringer nicht rechtzeitig an die neue Situation angepasst wurden und die Schüler daher morgens eine Viertelstunde am Storzinger Bahnhof auf den Zug nach Sigmaringen warten müssen. Der Landkreis habe aber bereits seit Frühjahr 2016 von den Veränderungen gewusst und bisher leider nicht reagiert.

Das Land bitte um mehr Besonnenheit und Anerkennung der Fakten in der Diskussion. Mit Landrätin Stefanie Bürkle sei vereinbart worden, kurzfristig einen gemeinsamen Termin anzuberaumen, um konstruktive Lösungen zur Sicherstellung einer pünktlichen Schülerbeförderung zu finden. "Das Land wird alles tun, damit dies im Interesse der Schüler gelingt", endet die Mitteilung.