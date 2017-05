Stetten am kalten Markt Schnelles Internet kommt in Garnisonsgemeinde langsam voran

Der Ausbau der schnellen Internetverbindungen via Glasfaserkabel ist ins Stocken geraten. Darauf wies Bürgermeister Maik Lehn bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hin. Der Flaschenhals, an dem sich alles staut, ist das neue Kompetenzzentrum im Innenministerium.

Dort müssten die Zuschussanträge für sämtliche Kabelprojekte aus ganz Baden-Württemberg auf ihre Plausibilität überprüft werden, bevor es Zuschüsse aus der Landeskasse geben kann. Die Mitarbeiter dort seien, sagte Maik Lehn, durch die Flut von Anträgen überlastet. Gegenwärtig dauere es rund acht bis neun Monate, bis die Anträge ausgearbeitet sind. Lehn: "Wir werden in diesem Jahr deshalb, die im Haushalt vorgesehenen Geldmittel nicht brauchen." Für dieses Jahr waren 1,41 Millionen Euro eingeplant. Davon sollten 920 000 Euro als Zuschüsse abgehen, sodass für die Gemeinde rund 490 000 Euro als Eigenteil verblieben wären.

Im SÜDKURIER-Gespräch betont Projektleiter Armin Schmid, dass dem Ministerium und seinen Mitarbeitern wegen dieser langen Bearbeitungszeiten keine Vorwürfe gemacht werden können. Schmid sagte: "Die Beamten müssen eine richtige Antragswelle bewältigen. Es gibt kein Einheitsschema, jeder Antrag muss individuell bearbeitet werden." Deswegen könnten keine definitiven Aussagen über die Zeitschiene gemacht werden. Das sei eben der Preis dafür, dass es keine landes- oder gar bundesweite Zentralstelle gebe, sondern dass die Regionen ihre Glasfasernetze selbst aufbauen müssten, stellte der Projektleiter gegenüber den Gemeinderäten fest.

Die Glasfasererschließungsarbeiten im Kernort Stetten sollten in der ersten Hälfte des nächsten Jahres beginnen. In den kommenden rund drei Jahren geht es dann zunächst um die Anbindung der Gewerbebetriebe. Allerdings können auch die Privathäuser rechts und links des verlegten Glasfaserkabels auf Wunsch der Hausbesitzer ebenfalls angeschlossen werden, führte Projektleiter Armin Schmid weiter aus. Bürgermeister Lehn sagte, dass es noch Jahre gehen wird, bis jeder Haushalt im Kernort und in den Ortsteilen über einen schnellen Internetanschluss verfügen wird. Routinemäßig werden heute schon in allen Neubaugebieten und beim Ausbau innerörtlicher Strecken Leerrohre in den Untergrund hineinverlegt, inklusive der Datenleitungsmöglichkeit bis zum Haus. Das gilt auch für die gegenwärtigen Straßen- und Leitungssanierungen im Unteren Guldenberg.

Damit ist auch eine der Schwierigkeiten beim Breitbandausbau angesprochen, wie Bernt Aßfalg im SÜDKURIER-Gespräch betont. Aßfalg ist einer der beiden Geschäftsführer der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS), zu deren 35 Gesellschaftern auch die Garnisonsgemeinde gehört. Um wirklich jedes Haus in bereits bebauten Gebieten ans Glasfasernetz anschließen zu können, müssten zunächst die Leitungen verlegt werden. Das sei nicht innerhalb kurzer Zeit zu schaffen, sowohl aus finanziellen als auch aus Kapazitätsgründen der Baufirmen.

Ein weiteres technisches Problem sind die vor Jahren von der früheren Bundespost verlegten Kupferleitungen. In den bereits bebauten Gebieten ist praktisch jedes Haus an dieses Netz angeschlossen. Für den modernen Datenverkehr sind diese Leitungen allerdings Technik von gestern, wie Schmid erläuterte. Allerdings ist es billiger, die letzte Etappe vom Verteilerschacht der Post bis in die Haushalte über die Kupferkabel abzuwickeln. Der Nachteil für die Kunden ist, dass dadurch je nach Entfernung zum Verteilerkasten die Geschwindigkeit der Datenleitung wieder abnimmt.

Konkret beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun die Freigabe der im Haushaltsplan enthaltenen 1,41 Millionen Euro. Damit soll die in zwei Module gesplittete erste Ausbaustufe für das schnelle Internet in der Gemeinde finanziert werden. Dazu gehören zum einen der Anschluss des Stettener Netzes an die Kabelverzweiger der BLS in Gutenstein und zum anderen auch der Anschluss der Gebäude in den Gewerbebereichen und des Schulzentrums direkt an das Glasfasernetz. Damit entfällt dann auch die Nutzung der veralteten Kupferkabelstrecken in diesen Bereichen.