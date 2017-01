Stetten am kalten Markt SV Storzingen: Aktive erhalten Ehrennadeln überreicht

Die Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr, Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SV Storzingen. Ausführliche Berichte aus den fünf aktiven Gruppierungen des Vereins gaben den zahlreich anwesenden Mitgliedern im Haus Weckenstein einen fundierten Einblick in die vielfältigen Vereinsaktivitäten.

Bei den turnusmäßig anstehenden Neuwahlen kandidierten sämtliche Amtsinhaber erneut und wurden von der Versammlung jeweils einhellig für weitere zwei Jahre bestätigt. Aufmerksam lauschten die Anwesenden den jeweiligen Berichten der zuständigen Referenten. Wie der Vorsitzende Manfred Merz in seiner Rückschau wissen ließ, sei die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr leicht rückläufig gewesen. "Zu Beginn des Jahres sind wir nun genau 235 Mitstreiter." Eine wahre Mammutaufgabe sei es, die ganzjährige Bewirtung der Vereinshütte sicherzustellen, die ihre Pforten an fünf Tagen der Woche öffne. "Zur Zeit sind da 27 Wirte im permanenten ehrenamtlichen Einsatz, wofür ich mich nur ganz herzlich bedanken kann", sagte er und räumte ein, dass dieser Personalbestand arg strapaziert werde.

Merz erinnerte an die kurzfristige Sanierung des Spielfelds am Storzinger Sportplatz, die wegen dessen miserablen Zustands im vergangenen Frühjahr unumgänglich gewesen sei. Sein Dank galt dabei der Gemeinde, die – "trotz des kurzfristigen Ansinnens" – die Materialkosten in Höhe von 4670 Euro übernommen habe und diese inzwischen auch ausbezahlt habe. Ebenso sei die Gemeinde mit knapp 1700 Euro beim Ausfall des 30 Jahre alten Rasenspritzers in die Presche gesprungen. "Die Übernahme dieser Kosten war für uns keine Frage, zumal die Liegenschaft und das Gerät im Eigentum der Gemeinde stehen", betonte Bürgermeister Maik Lehn in seinem späteren Grußwort. Dabei bedankte sich das Gemeindeoberhaupt auch für die Pflege der Wanderwege durch den SV Storzingen, wodurch die Gemeinde erheblich entlastet würde.

Bereits davor hatte Florian Merz die Saison der aktiven Fußballer Revue passieren lassen und sich mit der aktuellen Situation sehr zufrieden gezeigt: "Es macht derzeit viel Spaß", freute er sich über die derzeitige Tabellenführung der zweiten Mannschaft, die mit nur einer Niederlage und 27 Punkten verdient an der Spitze stehe. Auch die erste Mannschaft habe sich in der laufenden Runde nach schwachem Auftakt inzwischen deutlich gesteigert: "Sieben Siege in Serie haben sich ausbezahlt", freute sich Merz über die Punkteausbeute, die derzeit den dritten Tabellenplatz bedeute.

Ausführlich ließ bei der Jahresversammlung auch Jugendleiterin Lisa Roggenstein die Anwesenden hinter die Kulissen blicken. Sie gab namentlich zu Protokoll, welche Nachwuchskicker aus Storzingen in den jeweiligen Jugendteams der SG Heuberg auflaufen. Erfreut nahm die Versammlung zur Kenntnis, dass der Mädchenfußball durch den Zusammenschluss mit dem TSV Stetten und dem SV Schwenningen "einen deutlichen Aufschwung genommen" habe, bevor Erika Mattes in Vertretung des erkrankten Franz Mors die Aktivitäten der Wandergruppe aufzeigte.

Nachdem der Kassenbericht von Günther Merz keine negativen Zahlen zu Tage förderte, stimmte die Versammlung einhellig dafür, die Mitgliedsbeiträge auf dem bisherigen Niveau zu belassen. Eine Welle der Sympathie ging schließlich durch den Saal, als die Vereinsoberen zahlreiche Mitglieder mit der bronzenen und silbernen Ehrennadel des Vereins auszeichneten, bevor die Versammlung zum gemütlichen Teil überging. Zu den so geehrten Mitgliedern gehörten Monika Mogg, Markus Sachsenheimer und Ursula Mors.

Zum Verein

Der 1983 gegründete SV Storzingen ist mit seinen derzeit 235 Mitgliedern der größte Verein im Stettener Ortsteil Storzingen. In den fünf aktiven Gruppierungen Fußball, Wandern, Steppaerobic, Mädchenfußball und im Freizeitsport werden den Mitgliedern vielfältige Facetten der sportlichen Betätigung angeboten. Auch die Geselligkeit kommt bei vielen Veranstaltungen und Aktivitäten nicht zu kurz. Die Mitgliedsbeiträge betragen für Jugendliche 10 Euro, für Erwachsene 20 sowie für Familien 35 Euro. Ansprechpartner ist Vorsitzender Manfred Merz, Brunnenwiese 3, 72510 Stetten a.k.M.-Storzingen, Telefon 0 75 73/29 92, Email: Sportverein@Storzingen.de