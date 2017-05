Stetten am kalten Markt SÜDKURIER und CDU-Ortsverband diskutieren über Busverbindung, Gesteinsabbau und Luchs Friedl

Der SÜDKURIER gibt einen aus: Redaktionsleiter Gregor Moser diskutiert mit Mitgliedern des CDU-Ortsverbands

Stetten a.k.M. – Stetten a.k.M. – Eine muntere Diskussion um viele Facetten der Kommunalpolitik entspann sich bei der Aktion "Der SÜDKURIER gibt einen aus", zu der die Lokalredaktion Meßkirch gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Stetten a.k.M. in dieser Woche in das Gasthaus Sonne eingeladen hatte.

Eröffnet wurde das Gespräch mit dem Thema Öffentlicher Personennahverkehr oder genauer gesagt, mit der Beförderung von Schülern aus der Garnisonsgemeinde in die Kreisstadt. Die Idee, die Schüler mit dem Auto nach Storzingen zu bringen, von wo aus sie dann mit der Bahn nach Sigmaringen fahren und von dort dann ab dem Bahnhof in die Schulen gelangen müssen, sei von Beginn an ein falsches Konstrukt gewesen, stimmten die Anwesenden überein. "Der Gemeinderat hat dieser Lösung auch nie zugestimmt", bemerkte ein Besucher und ein anderer hielt fest, dass es sich bei dieser Lösung schlicht um eine sehr komplexe Subventionierung der Deutsche Bundesbahn handle, die selbst schauen sollte, dass sie privatwirtschaftlich agiert. "Das große Problem ist die Hinfahrt", berichtete eine Besucherin. Am effektivsten wäre es daher, wenn Geld in die Hand genommen würde, um eine Busverbindung in den Morgenstunden auf Dauer zu schaffen. Mittags sei es dann meist das Problem, dass der Bus ab Storzingen schon losgefahren sei, wenn der Zug einmal Verspätung hat. Denn: Zwischen Zug- und Busfahrer gebe es keine Kommunikation. In der Folge bedeute dies für die Schüler dann regelmäßig eine Wartezeit von zwei Stunden in Kauf zu nehmen, bis der nächste Bus kommt. Die Meinung daher: Die Busverbindung nach Sigmaringen muss bleiben, alles andere sei nicht praktikabel. Kritisiert wurden auch, dass für Schüler kein Pardon gab, die zu Jahresbeginn wegen Verspätungen zu spät in Prüfungen kamen. Sie erhielten keine zusätzliche Zeit, um die Verspätungen auszugleichen.

Die Aktion

In seiner Reihe "Der SÜDKURIER gibt einen aus" kommt die Lokalredaktion regelmäßig auf Besuch in ihr Verbreitungsgebiet, um mit Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen. Diskutiert werden kann dabei über alles, was den Besuchern am Herzen liegt. Termine mit den anderen Gemeinderatsfraktionen aus Stetten a.k.M. befinden sich derzeit in Vorbereitung. (mos)