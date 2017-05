Stetten am kalten Markt SPD-Ortsverein ehrt Gerhard Dinse für seine 50-jährige Mitgliedschaft

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins wurde die Führungsriege der Partei einhellig in ihren Ämtern bestätigt. Neben der ausführlichen Rückschau des örtlichen Vorsitzenden Walter Sambil stand ein Vortrag von Stella Kirgiane-Efremidou im Mittelpunkt der Versammlung.

Dabei nahm die sozialdemokratische Kandidatin des Bundestagswahlkreises Zollern-Alb Sigmaringen unter anderem das Thema "Soziale Gerechtigkeit" in ihren Fokus, teilt der Ortsverein mit.

"Wir brauchen den Mut, die Fehler der Agenda 2010 endlich zu beheben", positionierte sich Kirgiane-Efremidou bei der Hauptversammlung des Stettener SPD-Ortsvereins. Guter Lohn für gute Arbeit und der soziale Wohnungsbau müssten ebenso das Motto der Sozialdemokratie sein, wie die Bekämpfung der Altersarmut , die Stärkung der Kommunen, die Themen Gesundheit und Pflege sowie Integration und Migration. All dies habe sich Spitzenkandidat Martin Schulz auf die Fahnen geschrieben. "Es mangelt also nicht an Inhalten", sagte die engagierte Politikerin und ging auf die – nach ihrer Aussage – "unsägliche Kampagne einiger Medien" ein, die dem sozialdemokratischen Hoffnungsträger vorhielten, keine Themen zu präsentieren. "Wo bleiben denn die Themen der CDU?", fragte sie provokant in die Runde. Deren Regierungsprogramm werde deutlich später beschlossen, als das der SPD, das beim Bundesparteitag am 25. Juni festgeklopft werde. "Erst dann kann Martin Schulz ja mit dem ganzen Rückenwind der Partei in die Offensive gehen", sagte sie. Darüber hinaus gewinne das Thema Europa immer mehr an Bedeutung, das mit Martin Schulz sicherlich gut besetzt sei. "Die Politik des Spaltens durch Merkel und Schäuble muss endlich beendet werden", sagte sie und stellte der EU-Politik der CDU "ein desolates Zeugnis" aus.

Bereits davor hatte Ortsvereins-Vorsitzender Walter Sambil über die Arbeit innerhalb des SPD-Ortsvereins berichtet. In seinem Tätigkeitsbericht ging er auf die wichtigsten kommunalpolitischen Felder ein, mit denen sich Verwaltung und Gemeinderat auseinandersetzen. Auf Landesebene sei man von dem Ergebnis der Landtagswahl kalt erwischt worden. "Auch in Stetten haben wir ein schlechtes Ergebnis eingefahren, obwohl wir uns – ganz im Gegenteil zur CDU und insbesondere deren Abgeordneten Thomas Bareiß – ganz massiv um den Erhalt und den Ausbau des Standortes eingesetzt hatten", bedauerte Sambil. Dabei nutzte er die Gelegenheit, für die Soldaten des Standorts eine Lanze zu brechen: "Wir konnten hier bislang weder ein Haltungsproblem, noch falsch verstandenen Korpsgeist oder kollektive Führungsschwäche feststellen", sagte er vor dem Hintergrund des Rundumschlags von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. "Das war unterste Schublade und ich kann da nur sagen, dass andere Minister schon für viel weniger ihren Hut nehmen mussten."

Emotionaler Höhepunkt der Versammlung war die Auszeichnung von Gerhard Dinse für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD. "Es ist wirklich eine tolle Sache, als Ortsvereins-Vorsitzender ein Mitglied zu ehren, das der Partei über ein halbes Jahrhundert die Treue gehalten hat", freute sich Walter Sambil. Gemeinsam mit Kirgiane-Efremidou würdigte er die Verdienste des alt gedienten Genossen, der "im Ortsverein stets präsent" gewesen sei. Unter dem Beifall der Versammlung erhielt Dinse die goldene Verdienstnadel der SPD ans Revers gesteckt.

Der Ortsverein