Stetten am kalten Markt Rektor Hans-Jörg Kraus verlässt Schulzentrum in den wohlverdienten Ruhestand

Nach genau vier Jahrzehnten im aktiven Schuldienst tritt Stettens Rektor Hans-Jörg Kraus zum Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand. Kraus war seit September 2011 Rektor des Stettener Schulzentrums und ein glühender Verfechter der Gemeinschaftsschule, die unter seiner Ägide als eine der ersten im Land zum Schuljahr 2012/13 an den Start ging.

Insofern bedauert der erfahrene Pädagoge, dass diese Schulform seit dem Regierungswechsel von Grün/Rot zu Grün/Schwarz ziemlich stiefmütterlich behandelt, und in offiziellen Broschüren "so gut wie nicht mehr erwähnt" werde. "Das führt zur Verunsicherung in der Bevölkerung", sagt Kraus und wehrt sich gegen Vorurteile, gegen die es immer schon anzukämpfen galt. Natürlich habe auch die Stettener Gemeinschaftsschule (GMS) mit gewissen Anlaufschwierigkeiten und Kinderkrankheiten zu kämpfen gehabt, die aber längst der Vergangenheit angehörten. Zumal man in Stetten immer den pragmatischen Weg gegangen sei und weiterhin auf viel fachliche Kompetenz der Lehrer geachtet habe. "Auch die GMS ist eine Schule, in der man Leistung bringen muss", unterstreicht Kraus. Mit Vehemenz tritt er dem Vorurteil der "Gleichmacherei" entgegen. "Genau das Gegenteil davon wird in GMS praktiziert", sagt er und verweist auf die individuelle Förderung unterschiedlicher Fähigkeiten.

Als Beispiel führt er einen ehemaligen Förderschüler ins Feld, den man an der GMS bis zum Hauptschulabschluss gebracht habe und der nun eine Lehrstelle antrete. "Wir haben hier ein tolles Angebot für alle Schüler bis zur Klasse zehn", sagt er und freut sich, dass auch Schüler mit Empfehlung fürs Gymnasium in Stetten unterrichtet würden. Persönlich sei er jedenfalls absolut zufrieden und froh, in der letzen Dekade seines langen pädagogischen Weges den Schritt nach Stetten a.k.M. gegangen zu sein. "Das war das i-Tüpfelchen in meiner Laufbahn", sagt der noch amtierende Schulleiter, besonders weil die Gemeinde die Schule stets in allen Belangen super unterstützt und mitgezogen habe.

Nach ziemlich stressigen und arbeitsreichen Jahren freut sich der noch ziemlich jung wirkende, knapp 65-jährige Schulleiter natürlich mächtig auf alles, was noch kommt; auch wenn er – wie er süffisant anmerkt – planlos in den Ruhestand geht. "Ich habe ein Leben lang Pläne gemacht, da brauche ich das nicht mehr", schmunzelt er und hat trotzdem ziemlich klare Vorstellungen, wie es laufen könnte. Zum einen sind da seine beiden kleinen Enkel – zu denen sich bald ein Dritter gesellt – und um die er sich mit großer Freude mehr kümmern will. Zum anderen hat sich die Familie erst wieder ein Wohnmobil zugelegt, mit dem man gerne und viel unterwegs sein will, um nicht zuletzt auch dem Hobby der Fotografie zu frönen. Darüber hinaus haben Haus und Hof in den letzten Jahren dem Job Tribut gezollt und sollen wieder auf Vordermann gebracht werden. "Gerne werde ich auch meine Gitarre wieder etwas mehr in die Hand nehmen", freut sich Kraus auf musische Zeiten.

Seit 2009 sitzt er darüber hinaus für die Freien Wähler im Meßkircher Gemeinderat, was auch die eine oder andere Stunde in Anspruch nehme. "Ob ich da noch mal antrete, habe ich noch nicht entschieden", sagt er auf Nachfrage, wohlwissend, dass die Suche nach Kandidaten wie überall ziemlich schwer sei. Wenn Hans-Jörg Kraus nun in wenigen Tagen seinen Schreibtisch in der Schule räumt, freut er sich erst mal "auf ruhigere Zeiten, Regeneration und etwas längere Ferien". Denn allen Unkenrufen zum Trotz hat man als Schulleiter auch in den Ferien viel zu tun. Zumindest wenn einem der Job am Herzen liegt, was bei Kraus definitiv der Fall war. Als Nachfolger wird ab dem neuen Schuljahr Klaus Flockerzie den Chefsessel im Stettener Schulzentrum übernehmen. Der 59-jährige wohnt in Meßstetten und war zuletzt an der Bilharz-Schule in Sigmaringen als Schulleiter tätig.

Zur Person

Der in Eisenberg/Pfalz geborene Schulleiter studierte nach dem Abitur in Freiburg und legte im Februar 1977 seine erste Lehramts-Prüfung für die Realschule ab. Dem Referendariat an der Lessing Realschule in Freiburg folgte 1978 die zweite Prüfung und danach ein achtjähriger Einsatz an der Realschule in Heimsheim. In den Jahren zwischen 1986 bis 2008 unterrichtete Kraus an der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch, bevor er ab Januar 2009 als Konrektor an die Realschule in Ostrach wechselte. Stets um Weiterbildung bedacht, hatte er bereits Anfang 2007 den Studiengang Schulmanagement mit dem Titel Master of Arts abgeschlossen. Zum Schuljahresbeginn übernahm Kraus schließlich die Leitung des Stettener Schulzentrums und drückte diesem bei der Einführung der Gemeinschaftsschule seinen Stempel auf. (gfe)