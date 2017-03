Stetten am kalten Markt Rat stimmt Brückensanierungen zu

Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat beschlossen, im Jahr 2018 sämtliche Brücken auf Gemarkung der Garnisonsgemeinde auf Vordermann zu bringen. Demnach werden fünf Brücken nach den Vorgaben des beauftragten Ingenieurs saniert, während für die drei maroden Brücken im Gewann Fischäcker, Mittelbühl und Kohlstatt Ersatzneubauten in Form neuer Feldwegebrücken mit einer Gesamtlast von je 16 Tonnen geschaffen werden.

Wie im SÜDKURIER berichtet, wurden die vorhandenen Brücken im vergangenen Jahr einer sogenannten Hauptprüfung unterzogen, die der Gesetzgeber alle sechs Jahre vorschreibt, und die zuletzt in den Jahren 2007/2007 stattgefunden hatte. Das Resultat seiner Prüfungen hatte Ingenieur Rolf Müller aus Ulm im vergangenen November im Gemeinderat vorgetragen, woraufhin das Gremium einen Maßnahmenkatalog verabschiedete und den Experten mit weiteren Detailprüfungen und Berechnungen beauftragte, deren Ergebnisse er nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung vortrug. "Was ist zu tun, warum ist es zu tun, und was kostet das Ganze", überschrieb Müller seine Ausführungen, in denen er für die jeweiligen Brücken entsprechende Varianten zur Instandsetzung, zum Abbruch oder zum Ersatzneubau vorschlug.

Insbesondere für die Gewölbebrücke bei den Schmeienhöfen in Frohnstetten stand bis zuletzt die Instandsetzung oder der Abbruch des bestehenden Gewölbes in Frage, wobei sich das Gremium nun für den Abbruch des Gewölbes aussprach. Die einmaligen Mehrkosten seien dafür vertretbar, zumal das Gewölbe für Wanderer ohnehin kaum einsehbar sei, argumentierten Klaus-Dieter Halder (CDU) und Martin Biebl (ILS) und fanden damit die Zustimmung ihrer Kollegen.

Im Beisein zahlreicher Storzinger Mitbürger votierte das Gremium ebenso einmütig dafür, kleinere Maßnahmen an den Brücken in Storzingen beim Bahnhof und über die Bohlstraße umzusetzen und die bestehende Holz- beziehungsweise Fußgängerbrücke über die Bahn – trotz langfristiger Mehrkosten – zu erhalten und diese – zur Vermeidung von jährlichen Prüfungen – mit einer Verkleidung aus Titanzink zu versehen. "Der Erhalt der Brücke ist wichtig", sagte Martin Biebl. Gemeinderat und Verwaltung müssten in die Zukunft blicken und niemand wisse, was mit dem Gelände hinter der Brücke eines Tages passiere.

Erst bei den drei maroden Brücken im Gewann Fischäcker, Mittelbühl und Kohlstatt gingen die Meinungen auseinander. So plädierte Walter Sambil (FW) für den Abbruch der Brücken, zumal die Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden. So seien nur wenig Grundstückseigentümer betroffen, denen ein "kleiner Umweg zumutbar" sei, zumal – am Beispiel von Fischäcker – bereits vor Jahren ein Ersatzweg angelegt worden sei. Mit seinem Ansinnen traf Sambil allerdings auf wenig Gegenliebe im Gremium. So legten nicht nur die beiden Ortsvorsteher Bruno Pozzi und Johann Seßler dar, wie wichtig die Bauwerke für die Bewirtschaftung der dahinter liegenden Grundstücke und für die vorgeschriebenen Pflegemaßnahmen im Zuge von FFH-Maßnahmen seien. Vor dem Hintergrund, dass der vom Gremium zunächst anvisierte Erhalt der Brücken als reiner Rad- und Gehweg nur um gut 25 000 bis rund 33 000 Euro günstiger sei, stimmte das Gremium schließlich dem Ersatzneubau dreier neuer Feldwegebrücken zu. "Ich gebe lieber 93 000 Euro für eine nutzbare Brücke aus, als 60 000 Euro für eine Geh- und Radwegbrücke", argumentierte Daniel Sauter und fand damit große Zustimmung im Gremium.

Die Kosten

Im Haushalt 2018 sind für die vorgesehenen Gesamtmaßnahmen 428 000 Euro einzustellen. Diese teilen sich wie folg auf: Gewölbebrücke bei den Schmeienhöfen in Frohnstetten: 62 000 Euro; Unterhalt der Brücken beim Bahnhof und über die Bohlstraße in Storzingen: 20 000 Euro; Holz- beziehungsweise Fußgängerbrücke über die Bahn: 30 000 Euro; Fischäcker: Neue Feldwegebrücke: 93 000 Euro; Mittelbühl: Neue Feldwegebrücke: 80 000 Euro; Kohlstatt: Neue Feldwegebrücke: 80 000 Euro; Planungskosten: 63 000 Euro (gfe)