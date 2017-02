StettenakM Pünktlichkeit im Schülerverkehr Storzingen  Sigmaringen wird zugesagt

Runder Tisch zum Thema Schülerbeförderung im Landratsamt Sigmaringen soll Wende bringen. Die beiden Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU) wollen mit der Bahn reden

Stetten a.k.M./Sigmaringen – Zumindest bis zu den Sommerferien bleibt es für die Schüler, die aus Stetten und Schwenningen nach Sigmaringen wollen, bei der neuen Buslösung. Das ist eine der wenigen konkreten Aussagen vom Runden Tisch in Sachen Schülerverkehr. Am Donnerstag hatten sich im Sigmaringer Landratsamt 28 Vertreter der Schulen, Eltern, der Landesregierung, der Bahn und anderer beteiligter Organisationen getroffen. Gegenstand der Diskussion waren die in den letzten Wochen gehäuft aufgetretenen Pannen. Züge kamen zu spät oder fielen gleich ganz aus. Schüler mussten deswegen am Bahnhof Storzingen bei eisiger Kälte auf den nächsten Zug oder Bus warten. Der Landkreis hat wegen der Unpünktlichkeit der Bahn jetzt zwei Omnibusse eingesetzt, die die Jungen und Mädchen vom Bahnhof in Storzingen zu den Schulen in der Kreisstadt bringen.

Beim nichtöffentlichen Runden Tisch hat Gerd Hickmann vom Verkehrsministerium eine Beteiligung des Landes an diesen Buskosten angekündigt, ohne aber genaue Zahlen zu nennen. Jedenfalls sei, so der Leiter des Kreis-Nahverkehrsamtes Max Stöhr, nicht von einer vollen Kostenübernahme die Rede gewesen. Bis zu den Sommerferien wird der Kreis für die beiden Busse 88 000 Euro bereitstellen. Max Stöhr meint dazu im SÜDKURIER-Gespräch: "Die Verantwortung für einen pünktlichen Zugverkehr liegt beim Land und der vom Land beauftragten Bahn, welche im Grundsatz auch für die Kosten eines entsprechenden Schienenersatzverkehrs aufkommen müssen.

" Der Vertreter des Landes habe signalisiert, dass das Land sich an diesen Kosten finanziell beteiligen werde. Der Sigmaringer: "Über die genaue Höhe sind wir noch im Gespräch."

Die beiden Bahnvertreter Oliver Mayer und Jürgen Schnabl sicherten zu, dass die Bahn Maßnahmen ergreifen werde, um die Pünktlichkeit auf der Zugstrecke zwischen Albstadt und Sigmaringen zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sollen schnell Wirkung zeigen. Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle kündigte einen weiteren Runden Tisch an, bei dem noch vor Ostern geprüft werden soll, ob die Züge nun wirklich pünktlicher fahren. Für Dr. Bettina Tegtmeyer, die Busbeauftragte des Hohenzollern-Gymnasiums, hat die Gesprächsrunde nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Sie zweifelt: "Ich glaube nicht, dass die Bahn die Probleme in den Griff bekommen wird. Nach wie vor wäre ein direkter Schulbus von Schwenningen und Stetten nach Sigmaringen die beste Lösung." Deutliche Kritik übt die Ärztin am Ministeriumsvertreter Gerd Hickmann. Tegtmeyer: "Hickmann sprach davon, dass sich die Pünktlichkeit der Bahn gebessert habe und das an einem Tag, an dem der Schülerzug wieder einmal ausgefallen war." Hickmann selbst wertet die Sigmaringer Gesprächsrunde als "sachlich und konstruktiv".

Keine Unterschiede in der Wertung, dass die Pannen im Schülerverkehr nicht tragbar sind, gibt es zwischen den beiden Landtagsabgeordnete Anette Bogner-Unden (Bündnisgrüne) und Klaus Burger (CDU). Bogner-Unden kündigte nach dem Runden Tisch an, dass sie zusammen mit Klaus Burger bei der Bahn vorstellig werden wolle, um auf die Notwendigkeit zuverlässiger Bahnverbindungen hinzuweisen. Klaus Burger wird im Nachklang zum Runden Tisch deutlich: "Wenn es die Bahn nicht hinbekommt, muss es wieder verlässliche Buslinien geben.