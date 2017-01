Stuttgart/Stetten a.k.M. Probleme mit Schülerzug: Ministerium verspricht schnelle Abhilfe

Nach den jüngsten Verspätungen und Zugausfällen im regionalen Bahnverkehr zwischen Storzingen und Sigmaringen hat sich das Landesverkehrsministerium eingeschaltet.

Wie es in einer Mitteilung aus dem Stuttgarter Ministerium heißt, soll rasch für Abhilfe gesorgt werden. Eine bessere Zuverlässigkeit des Zugverkehrs und rasch wirksame Maßnahmen sollten in Kürze bei einem gemeinsamen Treffen mit allen Beteiligten besprochen werden. Ein Ministeriumssprecher teilte mit, die Pünktlichkeit der Züge und ein sicherer Transport der Fahrgäste seien oberstes Gebot. Deshalb werde in Absprache mit dem Landkreis Sigmaringen ein Runder Tisch mit Vertretern des Landes, der Bahn, der Busunternehmen, der Schulen und der kommunalen Ebene gebildet. Das Land bestelle die Züge und bezahle viel Geld für diese Leistung. Es sei nicht hinnehmbar, dass die Schüler bei der Kälte warten müssten und die Fahrt zur Schule und zu einem pünktlichen Unterrichtsbeginn höchst unsicher seien, fügte der Ministeriumssprecher hinzu. Wie der SÜDKURIER am Donnerstag berichtet hatte, war es nach mehreren Verspätungen des Zugs in die Kreisstadt am vergangenen Mittwoch wegen einer eingefrorenen Weiche zu einem Zugausfall gekommen. Nach Aussagen von Eltern, mussten einige Pechvögel unter den Schülern bei deutlichen Minustemperaturen rund eineinhalb Stunden auf den nächsten fahrplanmäßigen Zug warten, um zum Unterricht in die Kreisstadt zu kommen.