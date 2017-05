Stetten am kalten Markt Polizeipräsident Ekkehard Falk besucht Dankgottesdienst der Kommunionskinder

Ekkehard Falk ist als Präsident des Polizeipräsidiums Konstanz einer der höchsten Polizeibeamten im Land. Falk ist auch bekennender Christ. Das wissen die Kommunionskinder der Seelsorgeeinheit "Heuberg-St. Barbara" seit Sonntag. Denn zu ihrem Dankgottesdienst für den Weißen Sonntag war Falk als diesjähriger Ehrengast nach Stetten gekommen.

Sein Bekenntnis vor den Kindern war deutlich: "Ich bete zwei Mal am Tag und auch vor besonders schwierigen Einsätzen."

Der Dankgottesdienst für den gelungenen Weißen Sonntag ist in Stetten in jedem Jahr etwas besonderes, wie Pfarrer Edwin Müller berichtet. Denn es sei in den vergangenen Jahren zur Tradition geworden, einen Mann oder eine Frau aus dem öffentlichen Leben einzuladen. Anstatt der Predigt dürfen die Jungen und Mädchen diesem Gast dann Fragen stellen. Dabei geht es im Kern auch um die persönliche Glaubenswelt des Gastes. Vor Ekkehard Falk waren beispielsweise Ex-Ministerin Tanja Gönner, der heutige Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder auch der Erste Landesbeamte im Landratsamt Sigmaringen, Rolf Vögtle, eingeladen.

Die Kinder hatten die Fragen an ihren prominenten Gast selbst ausgearbeitet. Es ging nicht nur um Glaubensfragen. Sehr zum Vergnügen Falks und der übrigen Gottesdienstbesucher wollten die Kommunionkinder auch Dinge wissen, nach denen ein Erwachsener wohl nie fragen würde.

Der Polizeipräsident nimmt seinen christlichen Glauben sehr ernst. Er sagte den Kindern, dass er sich auch im Pfarrgemeinderat seines Wohnortes engagiere. Falk bejahte auch die Frage, ob er ein Kreuz in seinem Büro habe. Ans Eingemachte der Selbsteinschätzung rührte die Frage, ob er sich in seiner hohen Position als eine Art Gott fühle. Falk antwortete, dass selbst Menschen in hohen und höchsten Positionen immer noch Menschen seien, die weit unter Gott stünden.

Fast schon natürlich, dass sich die Kinder für den Berufsalltag des Polizeipräsidenten interessierten. Ob er denn wie im Fernsehen mit dem Hubschrauber im Einsatz sei, lautete eine Frage. Ekkehard Falk warnte seine jungen Zuhörer, sie sollten nicht alles für bare Münze nehmen, was im Fernsehen über die Polizei und ihre Arbeit zu sehen sei. "Haben Sie auch eine Waffe und können Sie uns die mal zeigen?", wollten Marie Gambin und Tom Boss wissen, die im Namen der Gruppe die vorformulierten Fragen vortrugen. Der Polizist musste seine jungen Zuhörer in diesem Punkt enttäuschen: "Die liegt eingeschlossen in Konstanz und in die Kirche würde ich sowieso keine Waffe mitbringen", sagte der Präsident des Polizeipräsidiums.

Zur Person

Ekkehard Falk ist 58 Jahre alt. Seit dem Jahr 1975 ist er Polizist. Unter anderem leitete Ekkehard Falk in der Zeit von 2005 bis 2010 die inzwischen aufgelöste Polizeidirektion Sigmaringen. Nach einer Zwischenstation im Regierungspräsidium in Tübingen führt Ekkehard Falk als Polizeipräsident seit dem Jahr 2014 das Polizeipräsidium Konstanz, zu dem auch der Landkreis Sigmaringen gehört. (hps)