vor 2 Stunden Hermann-Peter Steinmüller Stetten am kalten Markt Pflege-Praktiker bejahen Hospiz-Idee

Braucht der Landkreis Sigmaringen möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem Zollernalb-Kreis eine stationäre Hospiz-Einrichtung? Diese Diskussion hat in dieser Woche Balingens Landrat Günther-Martin Pauli angestoßen, wie in der gestrigen Ausgabe berichtet. Damit hat der frühere Landtagsabgeordnete im Kreis Sigmaringen für Überraschung gesorgt. Während seine Sigmaringer Kollegin Stefanie Bürkle und der Vorsitzende der CDU-Mehrheitsfraktion im Kreistag, Thomas Kugler, im Grunde zwar positiv reagieren, den Vorstoss aus Balingen aber erst prüfen möchten, bejahen die Praktiker vor Ort uneingeschränkt die Einrichtung eines stationären Hospizes.

