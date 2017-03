Stetten am kalten Markt Pfarrer Müller feiert 60. Geburtstag

Stetten am kalten Markt

Eigentlich wollte Pfarrer Edwin Müller kein großes Aufheben um seinen runden Geburtstag, den er am Rosenmontag feiern durfte. Doch so einfach wollten die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit anlässlich Müllers sechzigstem Wiegenfest, dann doch nicht zur Tagesordnung übergehen:

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

So luden sie Pfarrgemeinderäte, Mitarbeiter und ehrenamtlich engagierte Gemeindemitglieder aus der gesamten Seelsorgeeinheit zu einem Empfang ins Haus der Begegnung ein.

Dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Robin Sieber stand bei seiner kurzen Begrüßung die Freude über die große Resonanz der Gäste ebenso ins Gesicht geschrieben, wie dem Jubilar selbst. "Es ist einfach schön zu sehen, wie viele in unserer großen Seelsorgeeinheit zusammen wirken", freute sich Müller. Insofern sei ihm vor der Größe der Aufgabe der neu zusammen gefassten Seelsorgeeinheit nicht bange. "Wenn man sieht, wie viele daran mitwirken, ist es machbar", deutete er in die große Runde.

Er sei zwar Leiter der Seelsorgeeinheit, fühle sich aber nicht als großer Boss, sondern als derjenige, der mit vielen anderen ein Netzwerk aufbaue, um den gemeinsamen Auftrag zur erfüllen. Nämlich Menschen – und insbesondere solche, die in Schwierigkeiten seien – zu unterstützen und in ökumenischer Zusammenarbeit grenzüberschreitend über alle Pfarreien hinweg das zu tun, "was uns der liebe Gott aufgetragen hat", wie er sagte. Insofern freue er sich, dass sein Geburtstag Anlass biete, zusammen zu sein und sich noch besser kennenzulernen. "Wer feste arbeitet, darf auch Feste feiern", schmunzelte er.

Der katholischen Kirchenchor St. Mauritius ließ es sich nicht nehmen, seinem Präses ein Ständchen zu bringen und diesem – wie viele andere Gäste auch – ein Geschenk zu überreichen. Für die politischen Gemeinden der Seelsorgeeinheit beglückwünschte Stettens Bürgermeister Maik Lehn den Jubilar: "Wir sind froh, dass wir Sie haben", sagte er im Namen seiner Kollegen Frank Schroft und Roswitha Beck aus Meßstetten und Schwenningen und wünschte alles Gute, bevor die Feier in gemütlicher Runde, bei Speis und Trank und guten Gespräche fortging.