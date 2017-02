Den Lack auf der gesamten linken Seite eines abgestellten Autos zerkratzte ein Unbekannter in der Garnisonsgemeinde.

Dabei kam es zu einem Schaden in Höhe von rund 450 Euro, heißt es in einer Polizeimitteilung. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 10.45 und 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Hardtstraße. Die Beamten erbeten Hinweise unter Telefon 075 73/815.