Stetten am kalten Markt Oliver Beil (CDU) im Interview: Designierte Vorsitzende für die klare Absage an Populisten

Oliver Beil (CDU) im Interview: Designierte Vorsitzende für die klare Absage an Populisten

Stetten am kalten Markt

Oliver Beil ist der designierte neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Stetten. Offiziell soll Beil im April gewählt werden. In diesem Interview nimmt Beil Stellung zu seiner neuen Aufgabe und zur Ausrichtung der Orts-CDU im bevorstehenden Bundestagswahlkampf.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Beil, was bewegt Sie, sich für den Stettener CDU-Vorsitz zu bewerben?

Ich denke, dass die Christlich Demokratische Union gerade auf dem Land und gerade am Bundeswehrstandort Stetten a. k. M. präsent sein und hier Flagge zeigen muss. Damit dies gelingt, möchte ich als Ortsvorsitzender meinen Beitrag dazu leisten.

Wie lange sind Sie schon Parteimitglied und was war ihre Motivation, der CDU-beizutreten?

Ich trat 2002 bei. Ich bin überzeugter Verfechter unserer demokratischen Grundordnung, hierzu zählt auch das klare Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. In ihr sehe ich den einzig gangbaren Weg für einen ordentlichen Umgang der Menschen miteinander, zwischen den Extremen des puren Kapitalismus einerseits und des Kommunismus andererseits. Außerdem sehe ich die konservativen und durchaus zeitgemäßen Wertmaßstäbe in der CDU gewahrt.

Was verstehen Sie darunter?

Wir müssen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung vertreten, ohne die Belange von Minderheiten zu vernachlässigen. Da möchte ich doch ganz klar auf unser Grundgesetz verweisen. Populisten von rechts oder links möchte ich hier eine klare Absage erteilen.

Können Sie dazu ein Beispiel nennen?

Der Großteil der Bevölkerung besteht aus der Mittelschicht. Die fängt an bei jenen Bürgern, die täglich den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien erarbeiten müssen und reicht bis zum bodenständigen Mittelstandsunternehmer. Auch die Bürger, die jetzt im verdienten Ruhestand sind, nach Jahrzehnten der Arbeit, dürfen wir hier nicht vergessen. Für diese Menschen müssen Christdemokraten auf allen Ebenen Politik machen.

Wie sieht das konkret aus?

Hierzu eine erschöpfende Antwort zu finden, würde eine Zeitung füllen. Jedoch ein paar kurze Schlagworte dazu: Eine gute Familienpolitik, gute Ausbildungsmöglichkeiten auch im ländlichen Raum und nicht nur für Akademiker. Erhalt oder Ausbau der Infrastruktur, soweit notwendig. Hierbei sollten auch ökologische Gesichtspunkte nicht übersehen werden. Sichere Arbeitsplätze in einem lebenswerten Umfeld. Und bitte unsere kulturellen Errungenschaften nicht vergessen, wir sind schließlich das Volk der Dichter und Denker. Wobei nicht auf jedem Kreisverkehr unbedingt ein Denkmal stehen muss.

Wo sehen Sie Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf vor Ort?

Sicherlich wird die Debatte um die Flüchtlinge eine Rolle spielen. Die CDU muss sich hier deutlich zur AfD abgrenzen, ohne die berechtigten Anliegen der Bürger, beispielsweise bei der Diskussion um die Sigmaringer LEA, außer Acht zu lassen.

Wie soll das gehen?

In Sigmaringen gibt es offenbar eine Gruppe von Asylsuchenden, die sich kriminell verhalten. In meinen Augen haben diese Menschen ihr Gastrecht verwirkt, hier empfinde ich eine Abschiebung sogar als notwendig. Andererseits stehe ich zum Grundrecht auf Asyl. Das gilt für jeden Menschen, der beispielsweise aus einem Kriegsland wie Syrien, Nigeria oder Afghanistan flüchten muss. 1200 friedliche, hilfesuchende Kriegsflüchtlinge sind kein Problem, aber 60 Unruhestifter, die nur nach Deutschland gekommen sind, um hier kriminell tätig zu sein, diese schon. Auch Gäste müssen sich an Regeln halten, wir ja schließlich auch.

Und für Stetten?

Unsere Gemeinde soll eine weltoffene, freundliche Gemeinschaft bleiben, in der Hautfarbe oder Herkunft eines Menschen keine Rolle spielen. Was zählt, sind der Charakter und die Bereitschaft, sich zu integrieren.

Zur Person

Oliver Beil ist 48 Jahre alt. In Sigmaringen geboren und in Stetten aufgewachsen, ist er eng mit seiner Heimatgemeinde verbunden. Seit 2006 ist er Vorsitzender der Bockzunft. Oliver Beil arbeitet als technischer Beamter im Bereich der amtlichen Qualitätssicherung der Bundeswehr. Er ist unverheiratet und Vater eines inzwischen 20 Jahre alten Sohnes. Der Vorsitz der Stettener CDU wäre sein erstes Parteiamt. (hps)