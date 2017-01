11.01.2017 17:01 Hermann-Peter Steinmüller Stetten am kalten Markt ÖPNV: Krisengespräch wegen Verspätungen

Bereits am ersten Schultag im neuen Jahr kam der Schülerzug am Montag von Storzingen nach Sigmaringen zu spät in der Kreisstadt an. Das war seit der Fahrplanumstellung und der Streichung eines Zusatzzuges am 11. Dezember die dritte Verspätung.

