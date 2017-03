Stetten akM Nur ein Einsatz für Feuerwehr Storzingen im Jahr 2016

Bei der Abteilungsversammlung blickten die Mitglieder der Abteilungswehr Storzingen auf ein ruhiges Jahr zurück, bei dem die Fortbildung im Fokus stand.

Auf ein "relativ unspektakuläres Jahr" blickten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Storzingen bei ihrer Hauptversammlung im Gerätehaus zurück. Lediglich zu einem Verkehrsunfall zwischen Stetten und Storzingen mussten die Blauröcke im Berichtszeitraum ausrücken. Umso mehr sei die Aus- und Fortbildung im Fokus gestanden, wie Abteilungskommandant Florian Rösch in seinem Bericht hervor hob.

Besonders erfreut zeigte sich der junge Kommandant, dass es Michael Ehrhardt, Julian Stehle, Alexander Mors, Fabian Bartl und Dominik Letsch unter Gruppenführer Werner Rösch gelungen war, bei den Leistungswettkämpfen in Bingen das bronzene Abzeichen mit Erfolg abzulegen. Neben den vielen Proben der gesamten Abteilung seien von der Gruppe speziell dafür "etliche zusätzliche Übungsabende eingelegt" worden, berichtete Rösch und freute sich über das Engagement seiner Aktiven. Gleichzeitigt appellierte er an die Nachwuchskräfte "am Ball zu bleiben" und möglichst bald das silberne Abzeichen ins Visier zu nehmen. "Diese Leistungswettkämpfe schweißen eine Gruppe auch zusammen", stieß Feuerwehrkommandant Wolfgang Neusch in seinem Grußwort ins gleiche Horn. Wie zuvor der Abteilungskommandant, der sich mit dem Probenbesuch rundweg zufrieden gezeigt hatte – hob Neusch die Bedeutung des ständigen Übens hervor: "Ein guter Ausbildungsstand ist das A und O unseres Handelns", betonte er und lobte die Wehrmänner, dass sie bei Übungen auch das Großgerät aus Stetten einsetzten.

"Es kann halt jederzeit passieren", meinte Ortsvorsteher Bruno Pozzi, der sein Grußwort auch dazu nutzte, den Wehrmännern für ihre ganzjährige Einsatzbereitschaft zu danken. Bereits zuvor hatte Kassierer Christoph Letsch Einblick in seine Bücher gewährt, und Schriftführer Dominik Letsch ausführlich Rückschau auf sämtliche Aktivitäten und kameradschaftlichen Anlässe der Storzinger Wehrmänner gehalten. Anhand vieler Bilder zeigte er dabei auf, dass die Blauröcke im Ort fest verankert, und aus dem gesellschaftlichen Leben des Ortsteile nicht wegzudenken sind.