Stetten am kalten Markt Neue LED-Lampen für Frohnstetten

Den Auftrag zur energetischen Sanierung eines Teils der Straßenbeleuchtung in Frohnstetten hat der Gemeinderat an die Firma Elektro Beck vergeben, die zum Preis von knapp 27 300 Euro als günstigster Anbieter aus der Ausschreibung hervor gegangen war.

Damit sollen in verschiedenen Straßenzügen noch vorhandene Kugelleuchten mit veralteten HQL-Leuchtmitteln durch LED-Leuchten ersetzt werden. Wie in den vergangenen Jahren hatte der Gemeinderat im Haushalt einen Betrag von 30 000 Euro eingestellt, um die Lampen in der Gesamtgemeinde zu erneuern. Nachdem Glashütte und Storzingen diesbezüglich inzwischen gut aufgestellt sind, ist Frohnstetten am Zug. Ein entsprechender Zuschuss wurde beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) beantragt und in Höhe von 25 Prozent bewilligt, wie Bürgermeister Maik Lehn informierte. Er schlug vor, für den nicht ausgeschöpften Haushaltsansatz weitere fünf Leuchten anzuschaffen und diese im Bereich der Stettener Albstraße – ab Höhe des Autohauses Hamberger in Richtung Glashütte – zu montieren. "Für die dort noch vorhandenen Leuchtmasten gibt es keinerlei Ersatzteile mehr", warb er um Zustimmung, was beim Gremium auf offene Ohren stieß. Ferner regte er an, den Haushaltsansatz für neue Lampen im kommenden Jahr auf 60 000 Euro zu erhöhen. "Wir rechnen damit, dass die Förderung in absehbarer Zeit gekürzt wird", sagte er. Während Gemeinderat Walter Sambil anregte, das Ganze erst in der Haushaltsberatung zu debattieren und sich über eine zukunftsweisende Ausstattung vom Lampen mit einer Ladestation für E-Mobile Gedanken zu machen, stimmte der Rest des Rats dem Vorschlag Lehns zu, womit 2018 60 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden sollen.