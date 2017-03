Stetten am kalten Markt Neue Gesichter im Vorstands-Team

Stetten am kalten Markt

Trotz der recht überschaubaren Anzahl an Aktivitäten herrscht unter den Mitgliedern des Sportfischereiverein Frohnstetten ein guter Kameradschaftsgeist und wenn es darauf ankommt, auch ein guter Zusammenhalt. Dies wurde bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins deutlich, die im Gasthaus Schwanen abgehalten wurde.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende Harald Seßler vor allem im Hinblick auf die Mitgliederentwicklung. Mit drei Neuzugängen zählt der Verein aktuell 53 Mitglieder, darunter 26 aktive Angelfreunde und vier Jugendliche. Sehr erfreulich sei die Resonanz in der Bevölkerung auf den Fischverkauf an Ostern gewesen. Auch die jährlichen Reinigungsaktionen an der Hilb, für die die Sportfischer seit vielen Jahren eine Patenschaft haben, konnten unter guter Beteiligung wieder abgehalten werden.

Zusätzlich stand im Sommer noch eine Großaktion auf dem Programm, als im Zuge der Komplettsanierung des Gewässers alle Fische vorübergehend umquartiert werden mussten. Ursprünglich war auch ein Verkaufsstand mit Fischspezialitäten an der Dorfweihnacht geplant, doch hätten die hohen Hürden der behördlichen Hygienevorschriften unverhältnismäßig hohe Investitionen erfordert, sodass man Abstand nahm. Der mit der Dorfweihnacht verbundenen Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit möchten die Sportfischer dennoch nachkommen und haben sich entschlossen, dem örtlichen Kindergarten in den nächsten Tagen eine Spende zukommen zu lassen.

Enttäuschend aus seiner Sicht, sagte Harald Seßler, sei die Beteiligung am Abfischen im Schmeiental gewesen, wo sich außer ihm nur ein einziger Fischerkamerad eingefunden hätte. Laut Gewässerwart Hansi Klimasch sei der hohe Anteil von Äschen und von Mühlkoppen, die sich in der Schmeie offensichtlich pudelwohl fühlen, ein Indiz für die hervorragende Wasserqualität. Insgesamt seien im Vorjahr an der Schmeie 158 Kilogramm Fische geangelt worden, die meisten davon Bach und Regenbogenforellen, wurde bei der Versammlung informiert.

Interessierte können zu den Sportfischern über Harald Seßler,Telefon 0 75 73/21 80, Kontakt aufnehmen.