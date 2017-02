Stetten am kalten Markt Narrenschultes Greveler möchte Frauenquote im Rathaus erhöhen

Narrenbürgermeister Patrick Greveler äußert sich im nicht ganz ernst gemeinten Interview zu den Zielen seiner Amtszeit:

Herr Greveler, nach 2013 übernehmen sie nun schon zum zweiten Mal die Macht im Rathaus. Könnten Sie sich an den Job gewöhnen?

Seinerzeit galt es, die Amtsgeschäfte vom damaligen Schultes Gregor Hipp zu übernehmen. Das hat prima geklappt, die Mitarbeiter im Rathaus haben ordentlich gespurt und ich hatte viel Spaß, sodass ich mich an den Job tatsächlich gewöhnen könnte.

Der neue Bürgermeister Maik Lehn geht ja nun auch schon in seine zweite Narrensaison als Schultes. Wie stellen sie sich den Amtsübergang vor?

Ich habe natürlich längst festgestellt, dass man diesem Jungfuchs noch über die Schulter schauen muss. Deswegen übernehme ich als alter Hase auch erneut Verantwortung. Bevor hier noch mehr aus dem Ruder läuft, werde ich über die Narrentage meine ganze Erfahrung einbringen und die eine oder andere Entscheidung erneut auf den Tisch bringen!

Woran denken Sie dabei genau? Können Sie uns da ein Beispiel geben?

Es ist schon verrückt, aber seit rund drei Monaten besitzen wir zuhause einen Hund und was passiert im Rathaus? Genau! Die Hundesteuer wurde erhöht. Von den Preisen für Wasser und Abwasser möchte ich bei meiner fünfköpfigen Familie erst gar nicht anfangen zu reden. Zuhause baden wir seither nur noch in Bockmilch, weil dies deutlich billiger ist als das Wasser in Stetten. Positiver Nebeneffekt: Wir alle haben davon eine viel schönere Haut bekommen.

Der Haushalt 2017 steht und die Fasnet wurde dabei nicht berücksichtigt. Wie wollen Sie darauf reagieren?

Sämtliche Töpfe und unnötige Ausgaben werden von mir auf den Prüfstand gestellt und überdacht. Da der Kämmerer die Fasnet nicht berücksichtigt hat, wird dieser fristlos entlassen und die Finanzen werden zur Chefsache erklärt. Zudem werde ich die Frauenquote im Rathaus deutlich erhöhen.

Stuttgart 21, Elbphilharmonie in Hamburg, Flughafen in Berlin oder der Rottweiler Turm sind in aller Munde. An welche Großprojekte denken Sie in der Bockstadt für die Zeit, in der Sie die Amtsgewalt innehaben?

Bei der närrischen Gemeinderatsitzung im vergangenen Jahr war der Swinger-Club in der Kaserne eigentlich schon beschlossene Sache. Vor allem von weiblichen Mitbürgern werde ich seitdem häufig angesprochen, wie weit dieses Projekt sei und frage mich, was meine Vorgänger Neusch und Lehn in der Sache unternommen haben. Da muss jetzt endlich was gehen! Ferner lasse ich in der nächsten närrischen Sitzung am Schmotziga über einen Freibierstand am Recyclinghof abstimmen. Zudem wird am Rathaus ein Fahrstuhl angebaut, damit ich schneller ins Büro komme.

Am Ende noch eine private Frage, Herr Greveler. Im Gegensatz zum Amtsinhaber sehen Sie immer so frisch und voller Energie aus. Können Sie uns ihr Geheimrezept verraten?

Gerne! Zum einen liegt es daran, dass wir – wie vorhin angedeutet – zuhause nur noch in Bockmilch baden. Zum anderen trinke ich das Nationalgetränk vom Heuberg täglich zum Kaffee, zum Mittag- und zum Abendessen und nehme auch gerne mal eine Bockmilch zwischendurch. Wie sie sehen, wirkt das ganz gut und ich kann es unseren Mitbürgern nur zur Nachahmung empfehlen.

Und p.s. doch noch eine weitere Frage: Was passiert eigentlich mit dem leeren Büro des Kämmerers?

Da dort scheinbar eh kaum gearbeitet wurde, werde ich diesbezüglich das Rad im Rathaus nicht neu erfinden und werde diesen Raum als meinen Ruheraum nutzen.

Zur Person

Patrick Greveler ist knapp 35 Jahre alt und gehört seit 2007 dem Narrenrat der Stettener Bockzunft an. Der dreifache Familienvater arbeitet als Werkpolier im Hochbau und ist in Stetten auch in zahlreichen anderen Vereinen aktiv. Neben seiner Familie stehen für den Narrenschultes der Fußball und der FC-Bayern, der TSV, die Feuerwehrkapelle und – als engagierter Laiendarsteller – auch das Stettener Sommertheater ganz oben auf der Hitliste.

Die Bockzunft Stetten a.k.M. wurde im Jahre 1950 gegründet und kann somit bereits auf eine 65-jährige Geschichte zurückblicken. Als Mitglied der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) hat sich die Zunft der Pflege des traditionellen, fastnachtlichen Brauchtums verpflichtet. Zentrale Figur der Zunft ist der Bock. Vorsitzender und Zunftmeister ist Oliver Beil, Nusplinger Straße 27, 72510 Stetten a.k.M., Telefon 0 75 73/53 80 oder 01 72/7 80 42 31, zu erreichen auch unter E-Mail: olibeil@web.de (gfe)