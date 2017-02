Stetten am kalten Markt Narren übernehmen die Bockstadt

Die große Herde der Stettener Böcke ist seit dem vergangenen Donnerstag so richtig in Fahrt gekommen. Denn bekanntlich kann die Bock-Herde am "Schmotziga" keine Macht der Welt in ihren Stallungen halten.

Unaufhaltsam nahmen die Böcke das Zepter in die Hand, das sie in der fünften Jahreszeit für sich beanspruchen. Trotz enormer Gegenwehr gelang es Schultes Maik Lehn und seiner Garde nicht, das Rathaus zu verteidigen. Gleichsam im Sturm übernahmen die Böcke das Regiment, warfen die verstaubten Akten aus dem Fenster und setzten für die tollen Tage Patrick Greveler als Narrenbürgermeister ein.

Schon in aller Herrgottsfrühe wurden die Bürger vom lauten Glockengeläut der Herde aus den Federn gerissen. Unüberhörbarer Trommelwirbel und Fanfarenklänge verkündeten im Ort, dass nun die Stunde der Narren schlägt. Noch gut bei Kräften, machten sich die Böcke dann auf in Richtung Garnison, um diese schwer einzunehmende Festung als Erstes zu nehmen. Findig wie die Böcke sind, machten sie ihre Gegner allerdings schon vor ihrem Ansturm mürbe. Denn schon lange vor der Attacke hatte Spieß Ralf Stefan Schweizer seine Verteidigungslinien in Stellung gebracht, sodass die wehrhaften Krieger mit ihren Kräften schon bald am Ende waren. Zwar stemmten sie sich mit ihren Schutzschildern noch gegen die angreifende Horde, doch war gegen die Übermacht der wütend anrennenden Herde – trotz eingesetzten Wasserwerfern – schon bald kein Kraut mehr gewachsen. Schamrot forderte der Kommandoführer seine Truppen zum Rückzug auf und erklärte die bedingungslose Kapitulation. Kasernenkommandant Carsten Drümmer blieb so keine Wahl, als die wilde Horde mit Speis und Trank zu besänftigen und das Kommando an Zunftmeister Oliver Beil zu übergeben.



Kaum hatten sich die Herde etwas gestärkt, da triebe ihre Mitglieder auch schon in den Stettener Kindergärten, Betrieben, Altenheimen und Schulen ihr Unwesen. Dann machten sie sich auf, um Königin Stefanie im Landratsamt Sigmaringen zu besuchen, die sich aber feiglings verkrochen hatte. Doch erst zum Highlight des Schmotziga, dem Sturm auf das Rathaus, lief die Herde dann zur Hochform auf. Zwar stemmte sich dort die Garde des Schultes der wilden Herde entgegen, und Captain Maik Lehn und seine Piraten des Rathauses fühlten sich in ihrem karibischen Fort noch sicher. Doch gegen die wildgewordenen Böcke war selbstredend kein Kraut gewachsen. Massenweise flogen verstaubte Akten aus den Fenstern des ehrwürdigen Rathausgebäudes, als die Piratencrew aufsteckte und Captain Maik die Insignien der Macht an Narrenschultes Patrick Greveler raus rückte. Wie im SÜDKURIER-Interview vor wenigen Tagen bereits angekündigt, machte der Narrenschultes dann auch sogleich klar, wie der Hase nun läuft: "Maik Lehn Du kannst in Urlaub geh`n – ich mach Stetten great again."

Unterdessen heizten die Musiker der Stettener Zunftkapelle und des Fanfarenzugs dem närrischen Volk tüchtig ein, während die Burschen des Jahrgangs 1997 einen mächtigen Narrenbaum gen Himmel wuchteten, dessen Spitze sich kurz darauf dem Sturm beugen musste. Während dessen auf der Rathaustreppe der gefürchtete Hammer der Böcke auf zahlreiche Narrenköpfe nieder ging.

Das wilde Treiben setzte sich in der Garnisonsgemeinde im Anschluss dann noch in allen Kneipen, Wirtschaften und im Festzelt fort. Während es dort rund ging, versammelte man sich beim Einbrechen der Dunkelheit auch noch zum abendlichen Hemdglonkerumzug, nach dem der Narrensamen bei Wurst und Wecken auf seine Kosten kam. In der Nacht ging es schließlich beim traditionellen Feuerwehrball in der Alemannenhalle noch hoch her, bei dem das närrische Volk von den Musikern der Band "Midnight Special" bestens unterhalten, und von der Wehr mit reichlich Bockmilch und anderen geistigen Getränken versorgt wurde.