Stetten am kalten Markt Nahwärmenetze: Gemeinderat stimmt Wegenutzungsverträgen zu

Zum Abschluss von Wegenutzungsverträgen für die Verlegung von Nahwärmenetzen in Storzingen und Stetten hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Dabei gab es auch Irritationen über den geplanten Einsatz eines Öl-Kessels.

Klar und deutlich hob Bürgermeister Maik Lehn dabei hervor, dass in der Angelegenheit und den dazu bislang ergangenen Beschlüssen "keine Befangenheit von Gemeinderäten gegeben" gewesen sei.

Offenbar hatte es bezüglich des Nahwärmenetzes in Stetten entsprechende Hinweise und Vermutungen aus der Bevölkerung gegeben, wie Gemeinderat Günther Töpfer (CDU) in einem kurzen Statement wissen ließ. "Insofern bin ich für den öffentlichen Hinweis dankbar und hoffe, dass die öffentlichen Diskussionen damit beendet sind", sagte Töpfer. Das hoffte auch der Rathauschef, der eingangs daran erinnerte, dass der Gemeinderat für Storzingen ja bereits im Oktober 2015 dem Abschluss eines Wegenutzungsvertrags mit der Firma Solarcomplex AG aus Singen zugestimmt habe. Nachdem sich diese Firma inzwischen mit den Stadtwerken Sigmaringen zur "Nahwärme Region Sigmaringen" (NRS) zusammengeschlossen habe, sei es nun erforderlich, den damaligen Vertrag aufzuheben und mit der NRS neu abzuschließen.

Lehn verdeutlichte, dass der Entwurf des Wegenutzungsvertrags der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) vorgelegt worden sei. Diese habe der Gemeinde dann auch die eine oder andere "Anregung mit auf den Weg gegeben", die im Vertrag "zum Teil berücksichtigt worden" seien und dadurch zu Verbesserungen für die Gemeinde führten. In ihrer Gesamtwürdigung habe die GPA festgestellt, dass durch den beabsichtigten Abschluss des Wegenutzungsvertrags mit den Versorgungsunternehmen "die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht gefährdet, und die berechtigten Interessen der Gemeinde und ihrer Einwohner gewahrt" seien, hielt das Gemeindeoberhaupt fest.

In der Debatte bedauerte Gemeinderat Daniel Sauter (FW), dass der Bahnhof in Storzingen nicht an das künftige Nahwärmenetz angeschlossen werde. Tief enttäuscht zeigte er sich von der Tatsache, dass als zweite Wärmequelle – neben der Biogasanlage – nun keine Holzhackschnitzel, sondern ein Öl-Kessel verwendet werde. "Das passt nicht in ein Nahwärmekonzept mit regenerativen Wärmequellen. Mit Öl ist das für mich nicht stimmig", betonte er. Insofern habe er Sorge, dass dies den einen oder anderen Häuslebesitzer davon abhalte, sein Gebäude anzuschließen. Umso schwerer werde es für den Betreiber, eines Tages, eine Hackschnitzelheizung zu bauen. Bürgermeister Lehn bestätigte, dass die Entscheidung Öl-Kessel auch in der jüngsgen Bürger-Informationsveranstaltung zu Verwunderung aufseiten der interessierten Bürger geführt habe. Zugleich führte er allerdings an, dass die Entscheidung für Öl ausschließlich finanziellen Gründen geschuldet sei. Dennoch gab er seiner Hoffnung Ausdruck, dass "die Hackschnitzelheizung in einigen Jahren vielleicht doch noch kommt".

Auf Nachfrage von Gemeinderat Walter Sambil (FW) informierte Bürgermeister Lehn, dass im Zuge der Verlegung der Versorgungsleitungen auch Leerrohre für Breitbandkabel durch die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS) verlegt würden. "Wir werden in Kürze allen Anschlussnehmern einen entsprechenden Vertrag zusenden", hielt das Gemeindeoberhaupt fest. Parallel dazu würden auch entsprechende Förderanträge beim Land gestellt werden, bei denen man sich positive Entscheidungen erhoffe. Zwar müssten die Grundstückeigentümer einen gewissen Eigenanteil berappen, doch werde dieser frühestens dann fällig, wenn ein Telekommunikationsbetreiber ihr Gebäude tatsächlich an das schnell Netz anschließe, informierte Bürgermeister Lehn in der Sitzung weiter.

Die beiden Netze

Während das Nahwärmenetz in Storzingen durch die "Nahwärme Region Sigmaringen" (NRS) erreichtet und betrieben wird, wird es in Stetten a.k.M. von der "Bioenergie Schwochow GbR" realisiert. Dafür ist der Bau einer Heizzentrale in der Schwenninger Straße 1 geplant, in der die Wärme für das Nahwärmenetz produziert wird.

In die Heizzentrale wird dann die Abwärme des Blockheizkraftwerks der Biogasanlage des Mühlgassenhofs eingespeist werden. Zusätzlich dazu wird Wärme mit einem Holzhackschnitzelkessel erzeugt. Als Ausfall- und Spitzenlastkessel dient in dem Nahwärmenetz ein Ölbrenner. (gfe)