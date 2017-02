vor 2 Stunden Gerd Feuerstein Stetten am kalten Markt Nahwärmenetz entsteht für rund 1,6 Millionen Euro

Obwohl sich das Interesse am Storzinger Nahwärmenetz zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in Grenzen hält, wird das ehrgeizige Vorhaben noch in diesem Jahr in die Tat umgesetzt. Daran ließen die Projektbeteiligten bei einer gut besuchten Info-Veranstaltung in der Weckensteinhalle keinen Zweifel.

