Stetten am kalten Markt Närrisches Programm führt genau Buch

Stetten am kalten Markt

Woher Brigitte nur immer ihre Infos hat? Die Rede ist von Brigitte Straub, der Ur-Fasnetskanone der Feuerwehrkapelle Stetten. Die Feuerwehrkapelle richtete am Samstagabend im Haus der Begegnung den Musikerball aus. Wie schon üblich, war Brigtte Straubs Auftritt einer der Höhepunkte. Sie sammelt das ganze Jahr über kleine und größere Peinsamkeiten ihrer Musikkollegen und gestaltet damit ihren Fasnetsauftritt.

Gleich drei Nusplinger hatten sich nach dem Musikerball 2016 durch lange Fußmärsche für die Aufnahme in den Lästerkanon Straubs qualifiziert. Er war erst kurz vor dem Ball anno 2016 nach Stetten umgezogen. Daran dachte er aber erst, als er, in Gedanken verloren, schon den alt-bekannten Fußweg nach Nusplingen absolviert hatte. Die beiden anderen ließen ihr Auto vor dem HdB stehen und merkten erst vor der Haustür, dass sie den Schlüssel im Auto vergessen hatten. Solche Geschichten kamen beim Publikum prächtig an. Alles bog sich vor Lachen.

Wenn es ums Lästern geht, kommt man beim Musikerball nicht um das Quartett und sein "Stettener Allerlei". Die närrischen Beobachter führen genau Buch und ihnen entging nicht, dass Rathauschef Maik Lehn nun schon zum zweiten Mal nicht am Musikerball teilnahm. Das konnte er auch gar nicht, weil er, so verrieten die Narren, mit dem Turnverein in Berlin weilte. Da ist doch Rita Bosch aus anderem Holz: Die Kämmerin aus Schwenningen ist nämlich immer dabei. Sie durfte nach vorne kommen und wurde zum passiven Mitglied der Feuerwehrkapelle ernannt.

Tja, die Frohnstettener – die haben es den vier Herren nicht leicht gemacht. Sie versicherten, über Frohnstetten nichts sagen zu wollen, meinten aber, wo Gott eine Grenze gesetzt habe, solle der Mensch nicht trennen. Das und noch viel mehr wurde in gereimter Form zu flotten Melodien vorgetragen.

Das Programm im ausverkauften Saal lief rund. Da war die Männertanzgruppe der Feuerwehrkapelle. Die drei Jungs rockten den Saal, eroberten die Mädchen- und Frauenherzen und kamen dabei ordentlich außer Atem. Die Apostel aus Frohnstetten Johannes & Lukas trugen ein gereimtes Liederquiz vor: "Wer lässt uns wieder mal im Regen stehen? – Maik Lehn" oder: "Wer schreibt im Südkurier den Knüller?"

Die Akteure

Bildergalerie im Internet:

Phobien-Selbsthilfegruppe: Felix und Katja Rombach, Carolin Fröhlich und Fabian März. Alleinvorträge: Brigitte Straub und Oliver Müller. Alt-Bayerischer-Sprachkurs: Michaela Schumacher, Marion Mauch, Johannes Hahn und Martin Löffler. Männertanzgruppe: Felix Rombach, Marius Löffler und Simon Schwochow. Stettener Allerlei: Hans-Peter Osswald, Mark Osswald, Markus Beck und Jürgen Schwochow. Bräute auf dem Standesamt: Marion und Jasmin Mauch. Die Apostel aus Frohnstetten: Johannes und Lukas Hahn.

Den Scheiffele-Marsch intonierte zwei Mal die Feuerwehrkapelle. Für die sonstige musikalische Unterhaltung während des ganzen Abends war der Alleinunterhalter Andreas Dangel zuständig. (hps)