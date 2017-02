Stetten am kalten Markt Närrische Ratssitzung: Anschubfinanzierung für Swinger-Club steht

Stetten am kalten Markt

Die Böcke haben am Schmotziga das Kommando übernommen und unter ihrem Narrenschultes Patrick Greveler im Bürgersaal weitreichende Beschlüsse gefasst.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vorderhand wurde der vom Narrenschultes via SÜDKURIER-Interview geschasste Kämmerer Ermilio Verrengia begnadigt. Vorausgegangen waren massive Proteste und Demonstrationen der Rathaus-Crew, allen voran "Captain" Maik Lehn, der Sorge trug, "die ganzen Moneten nie und nimmer alleine unter die Leute zu bringen". Obendrein hatte der Kämmerer dem Narrenschultes seine neuerliche Bewerbung um den Posten unterbreitet, und darin versichert, ihm aus den gestiegenen Wassergebühren auf Lebenszeit eine zehnprozentige Tantieme zukommen zu lassen, damit er ganzjährig in Bockmilch baden könne.

Nachdem der so Begnadigte überdies die Anschubfinanzierung für den von den Böcken geforderten Swinger-Club in der Kaserne zusicherte, ließ der Narrenschultes sein Vize Stefan Feuerstein über die Besetzung des Geschäftsführerpostens abstimmen. Unter den Bewerbern kristallisierte sich Kim Oliver Frerichs als Favorit heraus. Insbesondere seine "kurze Stehzeit" und seine "vielen Stellungen", die er aufzuzählen wusste, qualifizierten den Kommandeur des Artilleriebataillons 295 für diese Aufgabe, für die er sogar das ihm angediente Amt des Bürgermeisters ausschlug und sich "lieber über den Swinger-Clubs hoch dienen" wollte. Da hatte sein "Kollege" Michael Uhl, seines Zeichens Chef des Sanitätsunterstützungszentrums, das Nachsehen. Für den Mediziner hatten die Böcke ohnehin anderes im Sinn. Der soll den von "Existenzängsten" geplagten Arzt Michael Reichenstein – für den eine Sammelbüchse in Umlauf gegeben werden soll – ersetzen, und den Bürgern – sofern er ihnen im Ort begegnet – zu jeder Tages- und Nachtzeit seine Heilkünste angedeihen lassen.