Nach der tödlichen Attacke eines Hundes auf eine 72-Jährige hat der Bürgermeister der Gemeinde Stetten am kalten Markt eine Diskussion über gefährliche Hunde gefordert. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

In Hessen und Hamburg werde die Rasse Kangal, zu der der aggressive Hund gehörte, bereits so eingestuft, sagte Maik Lehn am Donnerstag. „In anderen Bundesländern ist das aber nicht der Fall. Es erschließt sich den Mitbürgern nicht, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird. Ich sage: Föderalismus ja, aber warum backt da jeder sein eigenes Brötchen?“



Der Hund hatte die 72-Jährige am Dienstagabend auf einem Fußweg zwischen zwei Gebäuden im Ortsteil Frohnstetten angefallen und totgebissen. Zwar rief eine Zeugin nach Polizeiangaben sofort den Rettungsdienst, doch die Helfer konnten zunächst nichts unternehmen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Als der große Hund von der 72-Jährigen abließ, war es bereits zu spät: Die Seniorin starb an ihren schweren Verletzungen. Polizisten erschossen das Tier schließlich auf dem angrenzenden Grundstück seiner 43 Jahre alten Halterin. Auch zwei weitere Hunde der Frau wurden getötet.



Tödliche Hundeattacken in den vergangenen Jahren März 2017 Zwei Rottweiler und ein Boxer greifen nahe Lübeck (Schleswig-Holstein) ein acht Jahre altes Mädchen an. Die Mutter kann das schwer verletzte Kind in Sicherheit bringen.

Juni 2016 Drei Boxermischlinge gehen in Leipzig (Sachsen) auf einen 80-Jährigen los und verletzen ihn bei einem Spaziergang schwer an Kopf und Beinen.

September 2014 Im Schwarzwald fällt eine 57 Jahre alte Frau dem eigenen Hund zum Opfer. Der Australian-Shepherd-Schäferhund-Mischling geht zu Hause auf die Frau los und verletzt sie tödlich.

Dezember 2011 Ein zwei Wochen altes Mädchen wird in Schmallenberg (NRW) von einem Husky-Mischling in der elterlichen Wohnung totgebissen.

Mai 2010 In Sachsenburg (Thüringen) greifen vier Staffordshire Bullterrier ein kleines Mädchen an und beißen es zu Tode. Die Urgroßmutter, die das Kind schützen wollte, wird schwer verletzt.

Juli 2006 Eine 92-Jährige verblutet nach einer Kampfhund-Attacke bei Stendal (Sachsen-Anhalt). Bei einem Biss in den Oberarm durchtrennte der American Staffordshire Terrier eine lebenswichtige Arterie.

„Wir prüfen zum Beispiel, ob es schon Probleme mit den Hunden gab“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zudem gehe es um die Frage, wie sich der eigentlich angekettete Hund losreißen konnte – und ob das Tier sich erst befreite, als die Passantin am Grundstück vorbeilief oder ob er schon vorher frei herumlief. „Es wird eine Vielzahl von Vernehmungen durchzuführen sein“, sagte der Sprecher weiter.

Aus der Vergangenheit seien keine Probleme mit den Hunden der Halterin bekannt, sagte Lehn weiter. Allerdings habe es offenbar Beschwerden über eine Geruchsbelästigung durch die große Anzahl der Tiere gegeben. Auf dem Grundstück der Frau hatten die Polizeibeamten neben den drei Hunden auch mehr als 20 Katzen gefunden. Das zuständige Veterinäramt soll sich um die Hunde- und Katzenhaltung gekümmert haben. Bei einer Kontrolle vor Ort seien die Fachbeamten aber zu der Erkenntnis gekommen, dass tierschutzrechtlich alles in Ordnung sei.

Tödliche Hundeattacke - Ministerium wartet Ermittlungen ab

Das Landwirtschaftsministerium will erst am Ende der Ermittlungen zur tödlichen Hundeattacke auf eine Seniorin über mögliche Konsequenzen entscheiden. „Wenn die Fakten zu dem tragischen Vorfall auf dem Tisch liegen, werden wir in Abstimmung mit dem Innenministerium das weitere Vorgehen beschließen“, sagte ein Sprecher von Agrarminister Peter Hauk (CDU) am Donnerstag in Stuttgart. Damit reagierte er auf die Frage, ob die Hunderasse Kangal, zu der der aggressiver Hund gehörte, zur gefährlichen Rasse erklärt werden müsse.