Stetten am kalten Markt Nach Hundeangriff: Obduktion des Opfers bringt Ergebnis

Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, hatte sich der Kangal, der am Dienstag eine Passantin in Frohnstetten angriff und tötete, von seiner Kette im Garten .losgerissen

Die weiteren kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an, teilt die Polizei mit. Auch ist noch nicht geklärt, wann sich der Hund befreit hat. Die von der Staatsanwaltschaft beantragte Obduktion des Opfers ergab, dass die Frau an den Bissverletzungen im Kopf- und Halsbereich verstarb. Die Untersuchungen der drei erschossenen Hund dauern an. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen in Frohnstetten abgeschlossen sind, sei der Tierhalterin das Haus wieder übergeben worden. Zur Situation der nahezu 30 Katzen in dem Haus, teilt das Landratsamt mit, dass derzeit keine Gefährdung der Tiere besteht. Sie erhielten Futter und es bestehe keine gesundheitlichen Auffälligkeiten. Amtsveterinäre würden dennoch kommenden Dienstag die Haltungssituation genau überprüfen und dann entscheiden, ob Maßnahmen ergriffen werden müssen.