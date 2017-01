Stetten am kalten Markt Musikerball der Feuerwehrkapelle: Startschuss für Saalfasnets-Saison fällt

Am Samstag, 21. Januar, beginnt die Saalfasnet. Wie üblich in der Bockstadt, eröffnen die Mitglieder der Feuerwehrkapelle mit ihrem Musikerball im Haus der Begegnung (HdB) die Saison. Alleinunterhalter Andy Dangel soll nach dem Programm noch weiter für eine echte Narrensause sorgen

Musikerchef Rainer Schwochow schildert die Gemütsverfassung der Ballmacher mit den Worten: "Wir nehmen das Ganze gelassen." Auch in diesem Jahr haben die Granden der Narretei beim Ballauftakt im HdB das Heft fest in der Hand. Sie haben inzwischen Routine, denn nach der Zählung des Vereinsvorsitzenden ist es der inzwischen sechste Musikerball. Seit Weihnachten haben die Musiker sieben Programmpunkte vorbereitet. Neben den bewährten Stimmungsmachern in der Bütt wird es in diesem Jahr eine junge, knackige Männertanzgruppe geben, kündigt Schwochow an.

Am Freitag wird es für die Musiker ernst: Ab dem Nachmittag wird die Halle geschmückt und abends ist Generalprobe. Wenn dann am Samstag nach der Saalöffnung um 19 Uhr ab 20 Uhr der Musikerball Fahrt aufnimmt, wird, ist der Vorsitzende überzeugt, alles gewohnt reibungslos klappen. Natürlich spielt das Publikum eine wichtige Rolle. Schon immer ist es beim Musikerball üblich, dass jeder auffällt, der sich nicht in irgendeine Verkleidung gestürzt hat. Der Vorsitzende ist Jahr für Jahr beeindruckt, wenn sich Gruppen mit der gleichen Verkleidung für den Ball verabreden. Wenn die notenkundigen Narren ihr Feuerwerk verschossen haben, ist im HdB-Saal noch lange nicht Schluss. Für eine lange Nacht mit vielen Tanzeinlagen sorgt nach dem Erfolg im vergangenen Jahr der Alleinunterhalter Andy Dangel aus Inneringen. Die bunte Narrensause beginnt am 21. Januar um 20 Uhr im Haus der Begegnung.