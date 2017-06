Stetten am kalten Markt Motorsportler laden zum Fahrradturnier am Schulzentrum

In Zusammenarbeit mit dem Stettener Schulzentrum richtete der Heuberger Motorsportclub im ADAC Stetten a.k.M. (HMSC) erneut das traditionelle örtliche Fahrradturnier aus. Unter dem Motto: "Wer wird Fahrrad-Champion" gingen dabei auf dem großen Platz vor der Alemannenhalle knapp 120 Schüler an den Start.

Sofern sie bei dem Turnier bereits in den Vorjahren dabei waren, staunten sie nicht schlecht, als ihnen Heinz Langhorst-Stein bei einem gemeinsamen Rundgang zunächst den anspruchsvollen Parcours erläuterte, den die Helfer des HMSC aus Stetten bereits am frühen Morgen aufgebaut hatten. Denn der neue Parcours wartete mit zahlreichen Änderungen gegenüber den Vorjahren auf und wurde dabei aktuellen Verkehrssituationen angepasst, wie der Fahrrad-Referent des HMSC im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläutert. Beispielsweise sei anstelle eines Achters jetzt eine S-Gasse zu durchfahren. "Das ist ein bisschen leichter. Viele Kinder haben es einfach nicht durch die Acht geschafft", erläutert er, und zuckt ein wenig mit den Schultern. Dafür sei anstelle des bisherigen Schrägbrettes ein weiterer Kreisel dazu gekommen. "Jetzt müssen die Teilnehmer einen Kreisel rechts herum und einen links herum fahren", was alles andere als einfach, dafür aber den aktuellen Erfordernissen im Straßenverkehr angepasst sei.

Auch der Slalom durch die Holzklötzchen am Ende der Fahrstrecke sei neu abgesteckt und gegenüber dem früheren Parcours ziemlich eng und damit schwerer zu durchfahren. Daher nahm sich Langhorst-Stein mit den einzelnen Gruppen viel Zeit, um den neuen Parcours eingehend zu erklären, bevor er die Kinder nach und nach an den Start schickte. "Wir sind mit der heutigen Teilnehmerzahl durchaus zufrieden", freut er sich und richtet dafür ein Kompliment an Katrin Schöllhorn. Die Lehrerin hatte die Dinge im Schulzentrum im Vorfeld koordiniert und kräftig die Werbetrommel gerührt. "Die Zusammenarbeit klappt ja einfach perfekt", gibt Schollhorn die Lorbeeren gerne zurück.

Insgesamt hatte der Club um den Vorsitzenden Ehrenfried Klug elf Helfer im Einsatz, um den reibungslosen Ablauf des Turniers zu gewährleisten. Und das lief dann auch ab wie am Schnürchen. Peinlich genau achteten die Helfer darauf, dass die Kinder die Fahraufgaben an den einzelnen Stationen korrekt absolvierten und zeigten gegebenenfalls die Fehler an. "Es macht Freude zu beobachten, wie die meisten Kids die Sache wirklich sehr ernst nahmen", freute sich Heinz Langhorst-Stein. Allerdings sei es schade, dass viele ältere Schüler nicht mehr am Turnier teilnehmen. Dabei sei das Turnier auch für diese Altersklassen durchaus wichtig, betonte er. Denn: "Der gekonnte Umgang im Straßenverkehr mit dem Fahrrad geht eigentlich alle an."

Hintergrund

Für die meisten Kinder ist das Fahrrad das erste und auch wichtigste Verkehrsmittel, mit dem sie im immer dichter werdenden Straßenverkehr zurechtkommen müssen. Um sie mit den Regeln vertraut zu machen und den sicheren Umgang mit dem Rad zu fördern, hält der ADAC mit dem Fahrradturnier ein praxisnahes Übungsprogramm bereit. Die Anforderungen sind dabei auf den Straßenverkehr abgestimmt und werden im Zuge neuer Verhaltensvorschriften und Erkenntnisse immer wieder optimiert. So wurde zuletzt die Übung "Anfahren" neu eingeführt, um dem unvorsichtigen Verhalten von Kindern beim Einfahren in den Straßenverkehr gezielt entgegen zu wirken. Der neue Parcours sieht folgende Übungen vor: Anfahren, Spurbrett, Kreisel rechts, S-Gasse, Kreisel links, Spurwechsel, Slalom mit Pylonen sowie das Zielbremsen. (gfe)