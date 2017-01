Stetten am kalten Markt Meisterbrief für Christian Halder aus Nusplingen

Stetten am kalten Markt

Noch vor dem Jahreswechsel hat Christian Halder aus Stetten a.k.M.-Nusplingen seine Meisterprüfung zum Augenoptiker-Meister vor der Handwerkskammer Kassel mit großem Erfolg abgelegt. Seine Familie, Freunde und Verwandte ließen es sich nicht nehmen, dem frisch gekürten Meister am vergangenen Wochenende einen großen Meisterbaum aufzustellen und das Ereignis gebührend zu feiern.

Das Rüstzeug für die erfolgreiche Prüfung hat sich der erst 23 Jahre alte Jungmeister auf der Meisterschule in Karlsruhe geholt, die er seit Dezember 2015 bis Ende November des vergangenen Jahres besuchte. Kurz davor war er aus seiner knapp dreijährigen Berufsausbildung bei der "Optik Bänsch OHG" in Albstadt als erster Kammersieger im Lehrberuf Augenoptiker hervorgegangen und dafür mit einer Urkunde der Handwerkskammer Reutlingen ausgezeichnet worden. "Das fundierte Wissen hat mir seinerzeit mein Ausbilder Holger Bänsch vermittelt", erinnert sich Christian Halder noch heute stolz auf seine Auszeichnung als Erster Kammersieger.

Schon kurz darauf sei für ihn festgestanden, dass er die Ausbildung zum Meister "schnellstmöglich anstreben" werde, sagt Christian Halder im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wie er auf Nachfrage wissen lässt, habe er seine schulische Grundausbildung in Stetten erhalten und habe anschließend das allgemeinbildende Gymnasium der Sigmaringer Liebfrauenschule besucht. Besonders glücklich schätzt sich der frisch gebackene Augenoptiker-Meister, dass er inzwischen in Leutkirch bereits eine Meister-Stelle gefunden habe. "Ich arbeite dort in der Augenarztpraxis von Dr. Knapp mit und leite ein kleines Optiker-Geschäft, das zu der Praxis gehört", berichtet er und freut sich darüber.