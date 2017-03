Stetten am kalten Markt Mehrere Auto-Einbrüche in einer Nacht

In der Nacht auf Montag kam es in der Garnisonsgemeinde zu mehreren Autoeinbrüchen:

In der Nacht auf Montag stahlen Unbekannte aus einem an der Schneckenbergstraße in Storzingen geparkten Mercedes Münzgeld in Höhe von drei Euro und aus einem an der Oberen Öschlestraße geparkten VW 13 Euro und eine Krügerrandmünze im Wert von über 100 Euro. Laut Polizei, soll am Montagmorgen, gegen 2.30 Uhr, ein Fahrzeug in dem Bereich öfter angehalten haben. Vermutlich im gleichen Tatzeitraum wurde aus einem an der Jahnstraße geparkten VW Bus ein Laptop im Wert von rund 400 Euro entwendet. Ein Zusammenhang mit den Diebstählen in Storzingen wird vermutet. Die Beamten erbeten Zeugen-Hinweise unter Telefon 0 75 73/815.