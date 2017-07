Stetten am kalten Markt Männergesangsverein MGV Liederkranz erhält Kreutzer-Tafel

In Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Kultusstaatssekretär Volker Schebesta am vergangenen Sonntag beim Landes-Musik-Festival in Horb am Neckar 24 Vereine der Amateurmusik aus Baden-Württemberg mit der Conradin-Kreutzer-Tafel geehrt. Darunter auch den Stettener Männergesangverein MGV Liederkranz.

Dem MGV wurde die hohe Auszeichnung zu seinem 160-jährigen Vereinsbestehen zuteil, das der Verein in diesem Jahr feiern kann. Eine Abordnung des Vereins nahm in Begleitung von Bürgermeister Maik Lehn am großen Festakt in Horb teil und nahm die Auszeichnung unter dem Applaus des Podiums entgegen. Staatssekretär Schebesta bezeichnete dabei die baden-württembergischen Chöre und Musikvereine als "die Basis der Musikkultur in Baden-Württemberg". Die Aktiven in der Amateurmusik würden eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, hob der Kultusstaatssekretär hervor.

Chöre und Orchester brächten Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Weltanschauungen und verschiedener Gesellschaftsschichten zusammen. "Damit sind Chöre und Orchester wichtige Stätten der örtlichen Kultur und des gemeinsamen Miteinanders", sagte der Staatssekretär in seiner Laudatio. Wie er weiter betonte, sei die Tradition des bürgerlichen Laienmusizierens nirgendwo in Deutschland älter, als in Baden-Württemberg. "Daher ist es auch Ihrem Einsatz zu verdanken, dass Baden-Württemberg nicht nur ein starkes Kulturland ist, sondern auch ein Land, in dem Bürgerengagement einen hohen Stellenwert genießt. Davon profitieren wir alle", betonte Schebesta.

Vor allem im ländlich strukturierten Gebieten gehörten Chöre und Musikvereine zu den wichtigen Säulen einer qualifizierten musikalischen Ausbildung. Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Ganztagsschule seien sie natürliche Kooperationspartner der Schulen. So werde der Zugang zu jungen Menschen hergestellt und gleichzeitig die Bedeutung der kulturellen Bildung an Schulen gestärkt. Musische und kulturelle Bildung trage zur Persönlichkeitsentwicklung bei, vermittele Werte, fördere die Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit. Darüber hinaus würden soziales Verhalten und gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein gestärkt.

In Baden-Württemberg engagieren sich derzeit 500 000 Menschen aktiv in der Amateurmusik, davon über 150 000 Jugendliche. Die nach dem 1780 in Meßkirch geborenen Komponisten und Hofkapellmeister Conradin Kreutzer benannte Auszeichnung der Amateurmusik, wird von der Landesregierung seit 1998 jährlich an Vereine verliehen, die auf ein mindestens 150-jähriges Bestehen zurückblicken können und sich durch ihr Wirken künstlerische und kulturelle Verdienste um die Pflege der Amateurmusik erworben haben.

Seit 1998 veranstalten die Verbände der Amateurmusik jährlich ein Landes-Musikfestival, auf welchem die musikalische Vielfalt der Chöre und Musikvereinigungen im Land präsentiert wird.

Der Verein

Gegründet anno 1857 kann der MGV Liederkranz in diesem Jahr bereits seinen 160. Geburtstag feiern. Derzeit besteht der Chor noch aus 21 Aktiven Sängern und weiteren 100 passiven Mitstreitern. Gefeiert wird das Jubiläum am 4. November mit einer großen Schlagernacht im Soldatenheim Haus Heuberg. Dafür wird bei den Sängern schon fleißig geprobt. An dem Konzert wirken neben dem MGV auch der Gospelchor Glory Fires und der MGV Straßberg mit. (gfe)