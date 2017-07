vor 2 Stunden Gerd Feuerstein Stetten am kalten Markt Löfflerbau beteiligt sich mit einem Team erstmals beim Albstadt-Bike-Marathon

"Eine grandiose Stimmung und Begeisterung pur", so fassten Firmenchef Martin Löffler und sein gesamtes Team die Stimmung beim 23. Albstadt-Bike-Marathon zusammen, an dem am Samstag erstmals auch ein Team der Stettener Firma "Löfflerbau" teilgenommen hat.