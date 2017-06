Stetten am kalten Markt Löffler-Team aus Stetten a.k.M. startet beim Bike-Marathon

Mitarbeiterteam der Firma Firma Löffler Hoch- und Tiefbau hält auch sportlich zusammen

Stetten a.k.M. – In rund einem Monat, am Samstag, 8. Juli, fällt der Startschuss für den 23. Assa Abloy Albstadt-Bike- Marathon. Gut 2500 Pedaleure wagen sich dabei wieder auf die anspruchsvolle, 83 Kilometer lange Strecke, auf der es rund 2000 Höhenmeter zu überwinden gilt. Mit dabei ist in diesem Jahr erstmals auch ein Team der Stettener Firma Löffler Hoch- und Tiefbau.

Mit internationalen Spitzenfahrern

Der Albstadt-Bike-Marathon zählt seit vielen Jahren zu den herausragenden Mountainbike-Veranstaltungen in Europa, bei dem die internationale Mountain-Biker-Spitze in die Pedale tritt. Viele davon auch im Team. Auch die Stettener Firma Löffler Hoch- und Tiefbau schickt eine 18-köpfige Gruppe ambitionierter Hobby-Biker ins Rennen: „Die Idee schwirrte mir schon lange im Kopf rum, nun haben wir es endlich in Angriff genommen“, erzählt Martin Löffler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der Firmeninhaber ist seit vielen Jahren auch Vorsitzender des Stettener Skiclubs und als solcher im Sommer schon länger mit gleichgesinnten Vereinskameraden oder im Freundeskreis auf dem Mountain-Bike unterwegs.

Schon seit Jahren wurden im Kameradenkreis Wochenendtouren mit dem Fahrrad unternommen, ohne sich speziell darauf vorzubereiten. „Seit drei, vier Jahren sind wir nun aber mit dem Skiclub regelmäßig am Radeln“, erzählt Löffler und erwähnt, dass ihm schon bald vorgeschwebt sei, eines Tages ein Löffler-Team beim Albstadt-Bike-Marathon ins Rennen zu schicken, bei dem mächtig was geboten sei. Nachdem einige Bekannte bei dem hochkarätigen Event bereits im vergangenem Jahr als Einzelstarter in die Pedale traten und ihre Begeisterung kaum Grenzen fand, sei neuer Schwung in die Angelegenheit gekommen. „Ich stehe zu meinem Wort und stifte die Trikots, wenn wir ein Team zusammen bekommen“, hat Löffler seinerzeit den begeisterten Radlern zugesichert, zumal seine Firma im Raum Albstadt und Balingen viele Aufträge habe. Und so nahmen die Dinge dann ihren Lauf und im Januar sei festgelegt worden, wer alles teilnimmt und wer zum Bike-Marathon angemeldet wird. „Wir haben jetzt sage und schreibe 18 Teilnehmer, die beim Rennen mitmachen“, freut sich Löffler, wenngleich am regelmäßigen Training noch weitere Radler teilnehmen würden. Alle wurden zwischenzeitlich von Löffler mit den neuen, giftgrünen Trikots ausgestattet, die das Firmenlogo ziert. „Unser Trainingsstand und die Ambitionen sind natürlich unterschiedlich“, sagt Löffler, zumal auch der Altersunterschied im Team recht groß sei und vom 25-Jährigen bis nahezu hin zum Rentenalter reiche. „Aber uns alle eint, dass wir auf jeden Fall ins Ziel kommen wollen.“

Im Donau- und im Schmeiental wurde seit Ende März regelmäßig zweimal die Woche in der Gruppe trainiert, während sich die jeweiligen Starter natürlich auch einzeln auf das schwere Rennen vorbereiten: „Ich habe jetzt etwa 3000 Trainingskilometer in den Beinen“, bestätigt beispielsweise Thomas Unger, der wann immer es irgendwie geht, zur Arbeit nach Sigmaringen radelt. „Die Strecke in Albstadt ist echt mörderisch“, sagt er und verfolgt das Ziel „auf jeden Fall vor dem Besenwagen anzukommen“. Das hatte sich Marco Bücheler anfangs auch vorgenommen. Doch nach seinem aktuellen Trainingsstand sind seine Ambitionen etwas gestiegen: „Mein Ziel ist, die Strecke je nach Wetterbedingungen unter vier Stunden und dreißig Minuten zu bewältigen“. Doch egal wie es läuft, die Stimmung unter allen Teilnehmern ist „einfach klasse“ und der Respekt vor der Herausforderung bei allen riesengroß: „Wir freuen uns mächtig auf das gigantische Stollenreifenspektakel und hoffen durchweg, über die Ziellinie zu kommen“. In Stetten drückt man dem Team natürlich alle Daumen.

Team

Mit am Start sind Martin Löffler, Stephan Reiser, Thomas Unger, Marco Bücheler, Hans Rohner, Johannes Unger, Mathias Gabler, Franz Rupp, Michael Adelbert, Thomas Löffler, Uwe Wichert, Michael Dreher, Patrick Bücheler, Michael Löffler, Lorenz Braun, Michael Reichegger, Patrick Greveler und Edgar Buhl. (gfe)