Stetten am kalten Markt Leichtathleten messen sich im Heubergstadion bei Kreismeisterschaft

Insgesamt 90 Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Vereinen gingen am Sonntag bei den Leichtathletik-Einzel-Kreismeisterschaften im Heubergstadion an den Start. Der TSV Stetten a.k.M. war mit zwölf Athleten vertreten und konnte am Ende zehn Kreismeistertitel, elf zweite Plätze und drei dritte Ränge auf seinem Erfolgskonto verbuchen.

Zu den sportlichen Höhepunkten zählte nicht zuletzt der Auftritt von Mathias Mester. Der kleinwüchsige Speerwerfer hat schon unzählige Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene eingefahren und trat im Heubergstadion außer Konkurrenz an, um sich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft in London vorzubereiten. "Mein Coach Markus Reichle hat mit den Wettkampf als letzten Test vor der WM empfohlen", sagte Mester auf Nachfrage des SÜDKURIER, wie er denn auf den Heuberg gekommen sein. "Die Organisation ist perfekt und ich bin von den Bedingungen begeistert", ergänzt er, bevor er seinen nächsten Versuch startet. Dazwischen musste der mehrfache Europa- und Weltmeister zahlreiche Autogramme geben. Auch Markus Reichle, der in der Leichtathletik-Szene des Landkreises zu den absoluten Ausnahmeathleten zählte, und unter dem Mathias Mester am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainiert, ging in seiner früheren Paradedisziplin Kugelstoßen an den Start und stellte mit 16,36 Meter eine neue Jahresbestleistung auf. "Der ist mir ganz gut gelungen", kommentierte er seine tolle Leistung, wenngleich er vor drei Jahren die Sportart gewechselt habe und inzwischen als Anschieber beim Bob-Fahren gelandet ist, große Erfolge inklusive. Schließlich fuhr er in diesem Frühjahr mit dem Bob-Team von Christoph Hafner den Junioren-Vizeweltmeister-Titel ein. "Bis die neue Bob-Saison wieder losgeht, gehe ich gerne bei solchen Wettkämpfen an den Start", sagte Reichle und war sich sicher, auch im kommenden Jahr wieder in Stetten an den Start zu gehen. "Vorausgesetzt der Wettkampf findet wieder hier statt".

Alles in allem war das Teilnehmerfeld allerdings deutlich schwächer besetzt als in früheren Jahren, was nicht zuletzt auf einer Regeländerung des Verbands basiert. So dürfen die jüngsten Sportler im Alter von sechs bis neun Jahren auf Beschluss des Verbands nicht mehr die bisher gewohnten Leichtathletik-Wettkämpfe bestreiten, sondern nur noch spezielle Kinderleichtathletik machen, wie die Abteilungsleiterin Leichtathletik des TSV, Dagmar Eichbaum, bedauert. "In manchen Disziplinen konnten wir nicht mal einen Kreismeister ermitteln, weil das erst ab drei Startern überhaupt möglich ist", berichtet sie.

Trotzdem wuselte es am Sonntag im weiten Rund des Heubergstadions an den jeweiligen Anlagen. Die jeweiligen Wettkämpfer gaben ihr Bestes und wurden von ihren Eltern, Geschwistern und Betreuern entsprechend angespornt und zu guten Leistungen angetrieben. Organisatorisch hatten die Stettener Leichtathleten die Veranstaltung wieder bestens im Griff, schließlich hatte der TSV rund 40 Helferinnen und Helfer im Einsatz, die für einen perfekten Ablauf gesorgt haben, wie Dagmar Eichbaum dankbar feststellte. Und auch im Wettkampfbüro wurde unter der Leitung von Uwe und Alexander Mühlbauer fieberhaft gearbeitet, sodass die kleinen Athleten nach den jeweiligen Wettkämpfen ihre Siegerurkunden in Empfang nehmen konnten.

Stettener Erfolge

Diese Stettener Athleten gewannen in ihrer jeweiligen Altersklasse die folgenden Disziplinen und wurden damit Kreismeister: Matty Wetterer (M 10), 800 Meter-Lauf und Ballwurf, Sina Czarmann (W 10), 800 Meter-Lauf; Milena Wassmer (W 11), 800 Meter-Lauf und Hochsprung; Jannika Beck (W 12), Hochsprung, Weitsprung, Ballwurf und Kugelstoßen; Theresa Bosch (U 20), 100 Meter-Lauf. (gfe)