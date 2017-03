Stetten am kalten Markt Lasterfahrer steht vor Gericht

Wegen dem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle wurde ein 25-jähriger Kraftfahrer vor dem Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Nadine Zieher angeklagt, der beim Rangieren mit seinem Laster das Dach des Hauses eines Kunden beschädigt haben soll.

Laut Staatsanwaltschaft hieß es: "Der Kraftfahrer war im Juni vergangenen Jahres im Raum Stetten a.k.M. rückwärts in den Hof des Kunden eingefahren", um diesen zu beliefern. Da der Empfänger nicht zu Hause war hatte der Kraftfahrer dem Kunden eine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten geworfen und war weiter gefahren. Der als Zeuge geladene Empfänger sagte aus, dass er darauf hin die Ware bei der Spedition selber abgeholt habe. Wenige Tage später habe er dann den Schaden am Dachbalken entdeckt und bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der 63-Jährige berichtete weiter, dass der Schaden in der Zwischenzeit repariert und von seiner Versicherung auch bezahlt worden sei.

Dem Gericht berichtete der 25-Jährige in Begleitung seines Verteidigers, dass er von dem Unfall mit seinem Kleinlaster nichts bemerkt habe. Der Polizeibeamte, der seinerzeit die Anzeige aufgenommen hatte, war indes der Meinung: "Das muss man bemerkt haben." Ein zweiter Beamter, der Tage später den Laster des Angeklagten in Augenschein genommen hatte, vermerkte jedoch in seinem Bericht, dass der Lasterfahrer aufgrund der geringen Beschädigung an seinem Fahrzeug von dem Unfall nichts bemerkt haben könnte.

Im Zuge der Unfallaufnahme waren auch Ziegel-Scherben im angrenzenden Kies entdeckt worden. Auf die ausdrückliche Frage von Richterin Zieher erklärte der Angeklagte mit aller Deutlichkeit, dass er bei der Weiterfahrt keinerlei Ziegel-Scherben gesehen, geschweige denn weggeräumt habe. Im Gerichtssaal klärte sich das jedoch auf. Der als Zeuge geladene Empfänger der Ware sagte aus, dass er an seinem Dach auch abgebrochene Ziegel entdeckt habe, "doch die Scherben hatte meine Ehefrau zuvor weggeräumt".

Eine als Zeugin geladene Nachbarin war zur Verhandlung nicht erschienen. Am Telefon berichtete sie der Richterin, dass sie keine Ladung erhalten habe. Für Richterin Zieher war jedoch längst eines klar geworden: "Hier wird jetzt ein Sachverständiger gebraucht", sagte sie. Dieser soll dann darüber aufklären, ob der angeklagte Kraftfahrer, die Kollision mit dem Dach aufgrund von Erschütterungen am Lenkrad oder durch die Geräusche beim Anprall hätte bemerken müssen. Als Termin für die neue Verhandlung mit beiden Zeugen und dem Sachverständigen wurde Mittwoch, 3. Mai, um 13.30 Uhr fest gelegt.

Sicht des Angeklagten

Für den Angeklagten hatte der Unfall böse Folgen, denn er wurde von seinem Arbeitgeber nicht nur entlassen, sondern erhielt auch von der Bundesagentur für Arbeit wegen Eigenverschulden drei Monate lang kein Arbeitslosengeld – eine sogenannte "Sperre". Dem Gericht berichtete der 25-Jährige in Begleitung seines Verteidigers, dass er von dem Unfall mit seinem Kleinlaster nichts bemerkt habe. In seinem Führerhaus sei aber das Radio eingeschaltet gewesen, da er sich immer über mögliche Umleitungen oder Straßensperrungen informiere. (töp)