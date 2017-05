Sigmaringen/Stetten a.k.M. Landratsamt kündigt störungsfreie Schüler-Beförderung mit der Bahn an

Im Nachgang zu der Entscheidung, den Schülerbus nach Sigmaringen nach den Pfingstferien einzustellen, verweist das Landratsamt Sigmaringen darauf, dass dieser Schritt dem Engagement aller Beteiligten, insbesondere aber den Bemühungen des Verkehrsministeriums sowie der Bahn zu verdanken sei. "Diese haben inzwischen Maßnahmen getroffen und werden noch weitere Änderungen herbeiführen, damit künftig wieder eine pünktliche und störungsfreie Beförderung sichergestellt werden kann", teilt das Landratsamt mit.

Bedeutende Maßnahmen seien hierbei unter anderem die geänderte Gleisbelegung in Aulendorf und Sigmaringen, um gegenseitige Behinderungen mit anderen Zügen zu minimieren beziehungsweise zusätzliche Fahrzeitpuffer zu schaffen. "Außerdem wurde der Dienstbeginn für die Lokführer während der Wintermonate geändert und die Disposition der Fahrzeuge verbessert. Damit sollen witterungsbedingte Probleme, insbesondere bei der Vorbereitung der jeweiligen Fahrten, besser abgefedert werden." Und das habe bereits Erfolg gehabt: "An keinem Tag seit Anfang Februar bis Mitte Mai hatte der 'Problemzug' zur ersten Stunde eine Verspätung über drei Minuten, was gemäß den Vorgaben des Landes einer Pünktlichkeit von 100 Prozent entspricht." Neben diesen organisatorischen Maßnahmen sollten weitere Verbesserungen kommen. So solle die Abfahrt des bisher in der Kritik stehenden Zuges um drei Minuten vorverlegt und damit die Störanfälligkeit der Verbindung weiter minimiert werden. "Unterm Strich kann damit dem Land sowie der Bahn ein erfolgreiches Krisenmanagement attestiert werden", teilt das Landratsamt mit. Ob die ergriffenen Maßnahmen das bereits erreichte Pünktlichkeitsniveau auch dauerhaft sichern und den Schülern somit wieder zuverlässige Zugverbindung zur Verfügung steht – dies werde sich nach den Pfingstferien zeigen. "Sowohl von Seiten des Landkreises, des Landes und der beteiligten Schulen und Schulträger wird dies jedoch vorausgesetzt und die Zugverbindung weiter beobachtet.

" Landrätin Stefanie Bürkle wird in der Mitteilung mit der Aussage zitiert: "Oberste Priorität hat in jedem Fall eine zuverlässige und sichere Beförderung, auf die sich nicht nur die Schüler, sondern auch alle übrigen Fahrgäste verlassen können müssen." Und die Grünen-Landtagsabgeordnete Andreas Bogner-Unden wird wiedergegeben mit: "Es ist wichtig, die Qualität der Zugverbindung weiterhin zu beobachten, um frühzeitig auf eventuell auftretende Probleme reagieren zu können." Das Land habe dem Landkreis signalisiert, sich an den Kosten für die Buslösung mit dem Anteil von 60 Prozent der Kosten zu beteiligen. Die Buskosten für den Zeitraum von Februar bis zu den Pfingstferien beliefen sich auf rund 60 000 Euro.

Wie berichtet, hatte es am Dienstag ein Gespräch zur Entwicklung der Pünktlichkeit der Züge zwischen Storzingen und Sigmaringen im Landratsamt gegeben, bei dem Vertreter des Landkreises, des Landes, der Bahn, der Gemeinden, der Schulen und der Elternschaft sowie die Landtagsabgeordneten dabei waren. Aufgrund von unzuverlässigen Zugverbindungen auf der Zollernbahn saßen Schüler Anfang des Jahres mehrfach am Storzinger Bahnhof fest und verpassten die erste Unterrichtsstunde an ihren Sigmaringer Schulen. Der Landkreis sprang daraufhin auf eigene Rechnung kurzfristig in die Presche und bestellte Busse als Schienenersatzverkehr zwischen Storzingen und Sigmaringen.