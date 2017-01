Sigmaringen/Storzingen Land weist Kritik an Schülerverkehr von Storzingen nach Sigmaringen zurück

Verkehrsministerium bittet um Besonnenheit. Man sei bereit, konstruktive Lösungen zur Sicherstellung einer pünktlichen Schülerbeförderung zwischen Sigmaringen und Storzingen zu finden.

In einer Pressemitteilung wehrt sich das Verkehrsministerium in Stuttgart gegen ungerechtfertigte Kritik aus dem Kreis Sigmaringen. „Vertreter aus dem Landkreis Sigmaringen sind jederzeit, auch vor dem zweiten Februar, zu einem Termin bei mir im Haus eingeladen“, betonte Amtschef Professor Uwe Lahl in Stuttgart. „Sie können sich an mein Sekretariat wenden, um einen früheren Termin zu vereinbaren, in dem die Schülerbeförderung im Kreis erörtert wird.“ Anders als in der Presse verlautet, war nach Lahls Kenntnisstand der 2. Februar ein für alle Beteiligten möglicher Termin. Das Land bittet um mehr Besonnenheit und Anerkennung der Fakten in der Diskussion. Seit Montag fahren bereits zwei zusätzliche Ersatzbusse, mit denen die Beförderung auch bei unpünktlichem Zug sichergestellt sei. „Damit ist die Beförderung kurzfristig sichergestellt“, so Lahl weiter. Das Land sei bereit, konstruktive Lösungen zur Sicherstellung einer pünktlichen Schülerbeförderung zu finden. Das Verkehrsministeruim habe bereits deutlich gemacht, dass nicht die bestehende Schülerverbindung von Storzingen nach Sigmaringen gestrichen, sondern lediglich ein zusätzlicher zweiter Verstärkerzug abbestellt wurde, der bisher in kurzem Abstand vor dem regulären Zug von Albstadt aus verkehrte.

Die Fahrgastzahlen haben sich in den vergangenen Jahren so verändert, dass dieser Zusatzzug nicht mehr erforderlich ist. "Alle Fahrgäste passen gut in den zweiten Zug, der Sigmaringen um 7.25 Uhr erreicht", stellt das Ministerium fest. Dass es auf einer kurzen Strecke von 10 Minuten dabei auch Stehplätze gebe, sei im morgendlichen Schülerverkehr unvermeidbar und landesweit üblich. Dies gelte im Schienen- wie auch im Busverkehr. Der Verstärkerzug ab Storzingen wurde abbestellt, weil die Schülerzahlen zurückgingen und die Kosten für den Zug nach Ansicht des Ministeriums zu hoch waren. Denn einen extra Zug vorzuhalten, der nur zehn Minuten am Tag benötigt wird, würde das Land gut eine halbe Million Euro jährlich kosten. Dieses Geld würde eingesetzt werden, um etwa 40 Schülern an 200 Schultagen einen Sitzplatz zu gewährleisten. Ausgehend von den sich daraus ergebenden 8000 Fahrten würde jede einzelne Fahrt eines Schülers 62,50 Euro kosten. "Damit ließe sich rein rechnerisch problemlos eine Taxifahrt für jeden Schüler finanzieren", schreibt das Ministerium.