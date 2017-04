Stetten am kalten Markt Laienspielgruppe Frohnstetten bringt den gestiefelten Kater auf die Bühne

Stetten am kalten Markt

Bei der Hauptversammlung blickt der Verein auf ein gutes Jahr: 91 Mitglieder und Nachwuchstalente geben Grund zum Optimismus. Im Juli ist dann das nächste Stück zu sehen.

Die Laienspielgruppe Frohnstetten blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr: Die Zahl der Mitglieder ist mit 91 auf einem stabilen Niveau und aus dem Bereich der Jugendgruppe konnten im vergangenen Jahr einige Nachwuchstalente in die Reihen der aktiven Schauspieler integriert werden. Das sagte Vorsitzender Dieter Tommerdich und zeigte sich erfreut über diese Entwicklungen. Von den positiven Auswirkungen konnte man sich beim letztjährigen Weihnachtstheater überzeugen, das bei den Theaterfans in der Region wieder sehr gut ankam.

Auch wenn es Stettens Bürgermeister Maik Lehn lieber gesehen hätte, wenn die Frohnstetter Laienspieler wieder einmal in die heimische Hohenzollernhalle wechseln würden, hält der Vorstand an der bewährten Schmeientalhalle in Oberschmeien fest. Denn diese Halle bietet unter anderem den großen Vorteil einer fest installierten Bühne, die nicht erst aufgebaut werden muss. Eine wesentliche Erleichterung für den Verein stellt die neue Unterbringungsmöglichkeit für die großen Kulissenteile dar, die jetzt im gemeinsam mit dem Narrenverein genutzten Lagerschuppen gelagert werden.

Jugendleiter Alfio Tomaselli freute sich, dass die Jugendarbeit der Theaterspieler nach und nach Früchte trägt. Bereits seit einigen Jahren ist das Engagement dafür nämlich groß. Das letztjährige Märchentheater „Rumpelstilzchen“ könne man laut Tomaselli als vollen Erfolg verbuchen. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf das neue Sommertheater auf der Freilichtbühne im Riederwäldle auf Hochtouren. Am Wochenende des 8. und 9. Juli wird sich der Vorhang wieder heben, diesmal für das Märchentheater vom „Gestiefelten Kater“. Gleichzeitig gab Alfio Tomaselli bekannt, dass er die Jugendleitung und die Theaterregie ab dem nächsten Jahr 2018 an Luana Garcia-Marchese abgeben wird.

Auch in diesem Jahr sorgte der launige Rückblick von Schriftführerin Gerlinde Tommerdich wieder für willkommene Abwechslung im Ablauf der sonst eher nüchternen Versammlungsregularien. Der von Kassierer Alfio Tomaselli vorgelegten Bilanz war zu entnehmen, dass in der Endabrechnung des vergangenen Jahres ein kleiner Verlust zu Buche stand. Dies sei, sagte der Kassierer, hauptsächlich auf notwendige Investitionen im Bereich von Kostümen und Requisiten zurückzuführen. Angesichts der vorhandenen Rücklagen sei es aber sicher kein Grund zur Besorgnis.