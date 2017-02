vor 1 Stunde Peter-Hermann Steinmüller StettenakM Kundtradfahrer zeigen ihr Können

Radfahren kann doch jeder? Doch das, was jüngst in der Hohenzollern-Halle in Frohnstetten zu sehen war, können eben nur die Kunstradfahrer. 24 von ihnen traten um die Kreismeisterschaft im Sportkreis Zollern-Eyach an. Hier gibt es noch vier Vereine, die Kunstradfahren mit intensiver Jugendarbeit verbinden. Das sind außer dem gastgebenden Radfahrverein "Wanderlust" Frohnstetten die Vereine aus Empfingen, Trillfingen und aus Albstadt-Tailfingen.

