Stetten am kalten Markt Kooperation soll helfen: Nur 14 Musiker beim Fanfarenzug Stetten am kalten Markt

Nachwuchssorgen beim Fanfarenzug Stetten am kalten Markt: Nur noch 14 aktive Trommler und Bläser bestreiten das Vereinsleben, manch eine Veranstaltung musste deshalb schon abgesagt werden. Der Verein gibt aber nicht auf und hat Pläne, wie es weiter gehen soll.

Der Stettener Fanfarenzug hat mit großen Nachwuchssorgen zu kämpfen. Nur noch 14 aktive Trommler und Bläser gehören gegenwärtig der Musikgruppe an, die vor 18 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Allerdings machen den Verantwortlichen drei Neuzugänge Mut, die derzeit musikalisch ausgebildet werden.

"Wir kämpfen weiter und geben nicht auf!" Mit diesen Worten fasste Schriftführerin Nicole Felgenhauer bei der jüngsten Hauptversammlung des Stettener Fanfarenzuges ihren ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr zusammen. Nach wie vor sei man um Nachwuchs bemüht und bleibe bestrebt, die Vereinsaktivitäten aufrecht zu erhalten. Doch die sind bereits von den Nachwuchssorgen geprägt und seien im vergangenen Jahr "sozusagen auf Sparflamme" fortgeführt worden, wie der Vorsitzende Gerhard Arnold ausführte. Er ist als "Tambour" auch für die musikalische Leitung verantwortlich. Der Grund: "Aufgrund der wenigen aktiven Mitglieder konnten wir nicht mehr an so vielen Veranstaltungen und Ausfahrten teilnehmen."

Dennoch hatten sich die verbliebenen Mitglieder jeden Montag im Soldatenheim zu regelmäßigen Proben zusammen gefunden und dabei auch die Kameradschaft gepflegt. Arnold und Felgenhauer erinnerten an das große Ringtreffen der Stettener Bockzunft im Januar des vergangenen Jahres, an dem sich der Fanfarenzug tatkräftig beteiligt hatte und mit einem eigenen Zelt vertreten gewesen sei. Nicht zuletzt sei man auch dieses Jahr wieder am "Schmotziga" mit der Zunft beim Narrenwecken, beim Erstürmen der Garnison und des Rathauses dabei gewesen und habe in den Gasthäusern und beim Bürgertreff 60Plus aufgespielt.

Für das neue Jahr planen die Verantwortlichen eine engere Kooperation mit dem Fanfarenzug Laiz, der ebenfalls mit Nachwuchssorgen kämpfe. "Das Interesse ist von beiden Seiten groß und erste gemeinsame Auftritte sind bereits geplant", sagte der Vorsitzende. Als Höhepunkt für das laufende Jahr kündigte er eine Feier des Fanfarenzuges im Juni an. "Wir werden heuer volljährig und das soll ordentlich gefeiert werden", sagt Arnold. Der Verein wurde 1990 gegründet. Als Vertreter der Gemeinde bestärkte Gemeinderat Lothar Löffler (ILS) die Anwesenden "unbedingt weiter zu machen und nicht aufzugeben". Die Gemeinde würde es sehr bedauern, wenn es den Fanfarenzug nicht mehr gäbe, so Löffler in seinem Grußwort, ehe die Versammlung zum gemütlichen Teil überging.

Der Vorsitzende Gerhard Arnold wurde bei den anstehenden Wahlen ebenso einhellig in seinem Amt bestätigt wie Schriftführerin Nicole Felgenhauer. Gemeinsam kam ihnen dann die ehrenvolle Aufgabe zu, einige langjährige Mitglieder zu ehren. So duften Tamara Stingel, Jessica Stalowitz, Michael Felgenhauer und Pascal Felgenhauer eine Urkunde für ihre 15-jährige Mitgliedschaft entgegen nehmen, während Kai-Uwe Reichert und Annika Buttgereit für zehn Jahre geehrt wurden.