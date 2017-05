Stetten am kalten Markt Klaus Flockerzie wird neuer Rektor an Schulzentrum Stetten

Flockerzie übernimmt damit die Leitung der ersten Gemeinschaftsschule im Landkreis Sigmaringen und folgt dem bisherigen Rektor Hans-Jörg Kraus in seinem Amt nach.

Eine gute Nachricht für das Schulzentrum Stetten und gleichzeitig eine weniger angenehme Entscheidung für die Bilharz-Schule in Sigmaringen. Der bisherige Leiter der Grund- und Werkrealschule in Sigmaringen, Klaus Flockerzie, wird vom kommenden Schuljahr an in Stetten die Nachfolge von Hans-Jörg Kraus antreten, der wegen der Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand geht. Für die Sigmaringer Schule ist indes noch kein neuer Leiter in Sicht. Einstweilen wird Konrektor Christof Probst die Schule leiten.



Dass Flockerzie nun die Leitung der ersten Gemeinschaftsschule im Landkreis Sigmaringen übernimmt, ist, so Gernot Schultheiß vom Schulamt Albstadt, "ein Glücksfall für Stetten". Der inzwischen 59 Jahre alte Pädagoge gilt seit Jahren als Verfechter dieser Schulform. Das wurde besonders bei seiner vorletzten Stellung als Leiter der Grund- und Werkrealschule in Balingen-Frommern deutlich. Dort mussten vor dem Hintergrund sinkender Schülerzahlen die Real- und die Werkreal- und die Grundschule zusammengelegt werden. Das war 2015. Schon damals trat Flockerzie für die Gründung einer Gemeinschaftsschule, der zweiten in Balingen, ein.

Seine Initiative kam aber nicht zustande, weil Balingen als Stadt für zwei Gemeinschaftsschulen zu klein ist. In einem Bewerberverfahren wurde der Leiter der bisherigen Realschule in Frommern zum Chef der neuen Verbundschule ernannt. Klaus Flockerzie als bisheriger Leiter der Werkrealschule bewarb sich um den Schulleiterposten in Sigmaringen. Auch hier bemühte sich der Schulleiter um eine Weiterentwicklung der Bilharz-Schule.

Schon vor Jahren wurde Flockerzie mit der Grundüberzeugung zitiert, dass das bisherige Denken in Schularten den Erfordernissen der aktuellen Situation nicht mehr gerecht werde.

Für Stetten hat sich der in Meßstetten lebende Pädagoge beworben, übrigens als einziger, weil hier nicht erst über die Gründung einer Gemeinschaftsschule diskutiert wird, sondern weil die Gemeinschaftsschule hier schon noch immer im Aufbau begriffene Realität ist. Wie Flockerzie im SÜDKURIER-Gespräch betont, sieht er hier die Möglichkeit, auf der Arbeit seines Vorgängers aufbauend, auch neue pädagogische Ansätze in die Praxis umsetzen zu können. Flockerzie betont: "In Stetten stehen Eltern, Lehrer, die Gemeinde als Schulträger und die Schüler gemeinsam hinter dem Projekt Gemeinschaftsschule."

"Mein Vorgänger Hans-Jörg Kraus hat beim Aufbau der Gemeinschaftsschule in Stetten als Pionierschule in den letzten fünf Jahren hervorragende Arbeit geleistet", sagt er. Aber es gebe immer Stellschrauben, um etwas Gutes noch zu optimieren. Er sieht die nächsten sechs Jahre bis zu seinem 65. Geburtstag als Vollzeitjob, mit dem Ziel, zusammen mit den Kollegen, den ehrenamtlichen Helfern und den Eltern die beste Schule für die Kinder aufzubauen.