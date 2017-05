vor 1 Stunde Hermann-Peter Steinmüller Stetten am kalten Markt Klaus Flockerzie wird Rektor an Gemeinschaftsschule

Eine gute Nachricht für das Schulzentrum Stetten und gleichzeitig eine weniger angenehme Entscheidung für die Bilharz-Schule in Sigmaringen. Der bisherige Leiter der Grund- und Werkrealschule in Sigmaringen, Klaus Flockerzie, wird vom kommenden Schuljahr an in Stetten die Nachfolge von Hans-Jörg Kraus antreten, der wegen der Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand geht. Für die Sigmaringer Schule ist indes noch kein neuer Leiter in Sicht. Einstweilen wird Konrektor Christof Probst die Schule leiten.