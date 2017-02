Stetten am kalten Markt Kirchenchor St. Mauritius: Große Freude über jungen Chorleiter

Stetten am kalten Markt

Bei der Chorversammlung des katholischen Kirchenchors St. Mauritius wurden Waltraud Wunderle und Anneliese Froitzheim im Gasthaus Sternen in Nusplingen für weitere zwei Jahre als gleichberechtigtes Führungsduo des traditionsreichen Chors bestätigt. Große Freude herrscht im Chor, dass mit Valeri Ivanov ein neuer Chorleiter gefunden wurde.

"Nach intensiver Suche konnten wir einen Erfolg verbuchen", berichtete Waltraud Wunderle und freute sich über die Verpflichtung des jugendlichen Dirigenten. Unter dem Beifall der Versammlung drückte sie ihre Hoffnung aus, dass es ihm beim Chor gefallen werde es es eine gute Zusammenarbeit gibt. Zwar habe man seine Vorgängerin Diana Brodback nur ungern ziehen lassen und diese auch mit einem schönen Fest aus dem Kreis der Sänger verabschiedet, doch blicke man nun wieder optimistisch in die Zukunft, sagte die Vorsitzende. Ihr großer Dank galt dabei Xaver Bulach, der den Chor interimsweise übernommen habe und für die Sängerinnen und Sänger ein wahrer Glücksfall gewesen sei. Gerne hätte man mit Bulach weiter gearbeitet, doch habe dieser noch andere Chöre unter seiner Stabführung, weswegen ein dauerhaftes Dirigat ausgeschlossen blieb.

Dass auch Bulach indes viel Freude mit dem Chor hatte, brachte er anschließend so zum Ausdruck: "Wir konnten ziemlich schnell viel erreichen, weil sich jede Stimme begeistern und fordern ließ." Auch Begeisterung für neues Liedgut habe er feststellen können, wenngleich dieses bei der Kirchenmusik doch eher beschränkt, und dem Anlass entsprechend auszuwählen sei. Wichtig sei für ihn, dass ein Kirchenchor seine Gemeinde in den liturgischen Gesang einbindet. "Das muss nicht unbedingt fetzig und modern klingen", sagte Bulach, sondern es müsse einem gesungenen Gebet entsprechen. Doch egal, welche Lieder gesungen würden, eines sei gewiss: "Singen festig nicht nur den Körper, sondern ist gleichzeitig Balsam für Seele und Geist." Mit diesem Zitat verabschiedete sich Bulach und empfahl den Chormitgliedern: "Tut also weiterhin etwas für Eure Gesundheit."

Dem konnte der neue Chorleiter Valeri Ivanov nur zustimmen, der nach sechs gemeinsamen Proben festhielt, dass ihn die Arbeit mit dem Chor bislang sehr positiv überrascht habe und der Übergang gut gemeistert worden sei. Er freue sich auf die Herausforderung, zumal in absehbarer Zeit viele kleine und größere Auftritte anstünden, wie er sagte. Nachdem Waltraud Wunderle angekündigt hatte, dass sich der Vorstand mit verschiedenen Maßnahmen um neue Chormitglieder bemühen werde, setzte auch Ivanov auf neuen Schwung. Parallel regte er stimmbildungstechnisch einen neuen Beziehungsaufbau an, womit Dinge wie Körperhaltung und -spannung sowie diverse Techniken gemeint seien.

Bereits davor hatte die Versammlung ausgiebig auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt. Während Waltraud Wunderle ihren Blick auf die personellen Wechsel warf, hatte Schriftführerin Edith Wiestler sämtliche Ereignisse des Jahres nochmals ausgiebig Revue passieren lassen und Kassier Rudi Sauter Einblick in seine Bücher gewährt. Unter der Regie von Pfarrer Edwin Müller wurde dann der komplette Vorstand neu gewählt. Dabei nutzte der Präses auch die Gelegenheit, den Sängerinnen und Sängern für ihr Engagement ganz herzlich zu danken, ehe die Versammlung zum gemütlichen Teil des Abends überging.

Wahlergebnisse

Gleichberechtigte Vorsitzende des Kirchenchors St. Mauritius sind Waltraud Wunderle und Annelise Froitzheim; Schriftführerin des Chors ist Edith Wiestler; Kassierer ist Rudi Sauter, Notenwartin ist Christine Rebholz; Beisitzerinnen sind: Margot Hagg und Manuela Löffler-Keller; Revisoren sind Lydia Schilling und Rosemarie Bulach. Neuer Dirigent ist Valeri Ivanov. (gfe)