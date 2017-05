vor 5 Stunden SK Stetten am kalten Markt Kinder gestalten Gottesdienst für Kinder

Am Sonntag feierten zahlreiche Kinder aller Altersstufen einen Gottesdienst, der die blaue Kirche füllte. In gemeinsamer Arbeit des Kindergottesdienst-Teams um Anne Beck und Christine Spillecke und der evangelischen Kindertagesstätte wurde so ein Gottesdienst von Kindern für Kinder gestaltet.