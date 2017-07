vor 2 Stunden SK Stetten am kalten Markt Karten für Balladen-Nacht beim Spectaculum mit Wendrsonn und Versengold erhältlich

Das sechste Stettener Spectaculum startet am Freitag, 21. Juli, mit einer Nacht der Balladen. Balladen legen das Gewicht auf den Textinhalt und so werden Versengold aus Bremen mit lyrisch ausgefeiltem deutschen Folk und Wendrsonn aus Sulzbach mit erfrischendem Folkrock in schwäbischer Mundart es verstehen, die Besucher auf das Mittelalterfest einzustimmen, teilen die Veranstalter mit.