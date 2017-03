Stetten am kalten Markt Jugendschutz rückt in den Fokus

In der kommenden Woche wird es bei einer Informationsveranstaltung im Rathaus in Meßstetten um das Thema Jugendschutz gehen. Einerseits soll dabei über das Führungszeugnis für Ehrenamtliche informiert werden, andererseits soll es auch um das Thema Jugendschutz bei Veranstaltungen gehen.

„Also um die Frage, was es braucht, damit eine Veranstaltung gelingt“, sagt Eveline Schilling von der Kreisjugendpflege beim Landratsamt Zollernalbkreis. Auch Interessenten aus dem Landkreis Sigmaringen stehe diese Veranstaltung offen, betont Schilling.

Aus Stetten a.k.M. und Schwenningen waren indes bereits diesen Donnerstag Ehrenamtliche auf einer Veranstaltung in Sigmaringen, bei der es auch um das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis ging. Dieses sollten Ehrenamtliche vorlegen, die Kinder oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen, ausbilden oder einen vergleichbaren Kontakt haben. Horst Ruf, Jugendleiter Fußball beim TSV Stetten a.k.M., nahm gemeinsam mit Gesamtjugendleiterin Daniele Eichbaum und Werner Scheuble, Vorsitzender des SV Schwenningen, daran teil. Ruf zieht die Bilanz: "Wir werden uns das Führungszeugnis bei allen Trainern der SGM Heuberg und des TSV Stetten a.k.M. einholen."

Laut Schilling, würden den Teilnehmern nach der Informationsveranstaltung auf Wunsch die Vordrucke für die Vereinbarungen zugeschickt. Nachdem diese zustande gekommen sind, gebe es weitere Veranstaltungen zum Thema Kinder- und Jugendschutz, in denen Bausteine im Detail vorgestellt werden sollten. Dabei könne es darum gehen, Übungsleitern eine Hilfe an die Hand zu geben, um zu erkennen, welche Verhaltensweisen altersgerecht sind und welche nicht. Andere Themen seien: Grenzen setzen, Vorbildfunktion oder Würde und Wertschätzung des Anderen. „Etwa 50 Vereine aus unserem Gebiet, die mit Jugendarbeit zu tun haben, haben schon eine Vereinbarung unterschrieben“, berichtet Schilling. Anfängliche Skepsis sei der Erkenntnis gewichen, dass die Beschäftigung mit dem Thema kein großer Aufwand sei und die Teilnehmer profitieren könnten.

Für Jugendleiter Ruf ist die Sache indes klar: Das Führungszeugnis sei eine notwendige Absicherung, für den schlimmen Fall, dass es doch einmal einen Übergriff eines Trainers geben sollte. Denn: "Wenn man nichts macht, lebt man gefährlich." So könnten der Vereinsvorsitzende und der Jugendleiter haftbar gemacht werden. Das Führungszeugnis sehe er als Mittel, schwarze Schafe nicht in den eigenen Reihen zu haben: Falls ein Trainer, der sich im Umgang mit Kindern und Jugendlichen schon einmal hat etwas zu Schulden kommen lassen, im Verein anfangen möchte, werde er das nicht tun, wenn ein entsprechendes Zeugnis verlangt wird. Andersherum würden Trainer, die schon im Verein sind und die in solch einem Zusammenhang aktenkundig geworden sind, wohl von selbst aufhören, wenn sie ein Führungszeugnis abgeben müssen, schätzt Ruf die Lage ein. In einem ersten Schritt sollten die Verantwortlichen im Verein nun anhand eines Fragebogens für jede Gruppe eine Einschätzung darüber ausarbeiten, ob für sie ein Zeugnis gebraucht wird.

Die Veranstaltung

Feste und ähnliche Veranstaltungen sollten für Kinder und Jugendliche ein besonderes Ereignis sein. Viele Verantwortliche in Vereinen und Verbänden sind sich aber nicht sicher, welche Pflichten und Rechte sie bei einer Veranstaltung haben, teilt die Kreisjugendpflege des Zollerbalbkreises mit. Deshalb bieten sie zusammen mit der Polizei den Infoabend "Handeln auf sicherem Grund" am Mittwoch, 15. März, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Meßstetten an. Dabei werde es auch um das Führungszeugnis für Trainer gehen. (mos)