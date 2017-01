Stetten am kalten Markt Jugendfeuerwehr gilt als gut etabliert

Zu 21 Einsätzen – darunter ein Brand und ein Verkehrsunfall sowie zahlreichen technischen Hilfeleistungen, mehreren Türöffnungen und Hochwassereinsätzen – mussten die Stettener Feuerwehr im vergangenen Jahr ausrücken. Daneben hielten die Blauröcke auch zahlreiche Absperr- und Sicherheitswachen, zahlreiche Proben sowie diverse Kreisausbildungen mit Schwerpunkt Atemschutz auf Trapp.

"Glücklicherweise blieben wir von größeren Schadenslagen verschont, doch war es uns auch im letzten Jahr alles andere als langweilig", fasste Abteilungskommandant Adolf Hafner seinen Bericht bei der turnusmäßigen Versammlung der Wehrmänner im voll besetzten Gasthaus Kreuz zusammen. Dort hatte Schriftführer Peter Klett noch einmal sämtliche Einsätze in Erinnerung gerufen. Darunter auch der Großeinsatz, bei dem Anfang April wegen einer unbekannten, ätzenden Flüssigkeit, die sich aus einem Kanister auf einem Laster über die Straße ergoss, der Gefahrengutzug des Landkreises anrücken musste und insgesamt 75 Wehrleute mit unzähligen Fahrzeugen zum Einsatz kamen.

Dass dabei Kosten im fünfstelligen Bereich entstanden, um deren Erstattung Gemeinde und Feuerwehr noch heute kämpfen müssen, machten sowohl Bürgermeister Maik Lehn als auch Feuerwehrkommandant Wolfgang Neusch an dem Abend deutlich. "Es wird zunehmend schwieriger, Gelder für die Einsätze unserer Wehren wieder einzutreiben", bedauerte das Gemeindeoberhaupt und wies darauf hin, dass dies auch Kapazitäten im Rathaus binde. Genau wie Abteilungskommandant Adolf Hafner bezeichnete er den landesweiten "Florianstag", den die Stettener Wehr 2016 organisiert hatte, als vollen Erfolg. "Für uns war das ein absolutes Highlight", schwärmte Kommandant Adolf Hafner. Einziger Wermutstropfen sei gewesen, dass weniger Gäste zu dem Ereignis angereist seien, als im Vorfeld kolportiert.

Dank eines hoch motivierten Teams sei es gelungen, die neue Jugendfeuerwehr "in Stetten gut zu etablieren", freute sich Hafner, dessen positive Bilanz einzig der schwächelnde Probenbesuch trübte. Wenngleich er einige Kameraden für ihren weit über dem Durchschnitt liegenden Probenbesuch auszeichnen konnte, appellierte Hafner an den Rest seiner Truppe: "Die Teilnahme an den Proben muss im neuen Jahr wieder besser werden". Bereits davor hatte sich Ausbildungsleiter Thorsten Gulde mit dem absolvierten Programm und den erfolgreich abgelegten Leistungsprüfungen zufrieden gezeigt: "Zwei Gruppen haben das goldene Abzeichen abgelegt", resümierte er. Gleichzeitig kündigte er für das neue Jahr eine verstärkte Nachwuchswerbung an. Während das letzte Jahr ganz im Zeichen der Jugendfeuerwehr gestanden sei, wolle man nun "die Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahren ins Auge fassen".

Die Aufstellung

Derzeit stehen der Abteilung Stetten a.k.M. in zwei Zügen 56 Einsatzkräfte zur Verfügung. Wie Thorsten Gulde wissen ließ, verfügen davon sechs Blauröcke über die Qualifikation eines Zugführers. Weitere zehn sind als Gruppenführer, 33 als Truppführer und sechs als Truppmann ausgebildet. Lediglich ein Angehöriger ist derzeit noch ohne Grundausbildung. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft haben die Zug- und Gruppenführer 2016 für jeden Zug 25 Proben organisiert, deren Gestaltung das gesamte Einsatzspektrum umfasste. Abteilungskommandant ist Adolf Hafner, Telefon 0 75 73/52 72. (gfe)